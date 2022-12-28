紐時：中共放寬防疫管制後一團亂 凸顯不會治國

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（中央社台北28日電）北京當局自放寬防疫管制後疫情大爆發全中國亂成一團，「紐約時報」（The New York Times）27日報導，中共開放政策雜亂無章，而之前執行清零所彰顯的強大管控，不等於社會治理能力。

報導說，中國政府致力於貫徹清零期間彷彿無所不在、無所不能，以無限資源和不受限權力控制國家，就在幾乎耗盡資源和公眾善意，以及越來越多民眾因染疫致死或陷入危重症後，政府卻消失了。

報導引述企業家陳庸天在微信朋友圈的發文：「管控能力不等於社會治理能力。」他原本在上海經商，因不滿「國進民退」而出走，並曾撰萬言長文抒發為何離開中國的心境，痛陳「潤」就是抵抗共黨統治的最佳途徑。

報導指出，若善治意味著透明、負責、問責和回應人民需求，那麼無論是執行嚴厲的清零，還是突然宣布雜亂無章的重新開放，中國政府幾乎沒有實踐。

報導舉例，中共本可選擇挹注資源於提高老人的疫苗覆蓋率和增加加護病房的床位，卻斥巨資於大規模核酸檢測與普建方艙醫院；只顧著煽動民眾恐懼病毒，卻不願說明Omicron變種的症狀和死亡率的科學事實。

中共還可以儲備退燒藥，並提供民眾最好的疫苗，但如今各地都爆發買藥難的搶藥潮；又不批准使用國外藥廠生產的mRNA疫苗，偏偏中國國產疫苗預防重症的效力遠不如外國貨。

對於喜歡吹噓國家掌控，並出版中共領導人著作「習近平談治國理政」的強大政府來說，危機時刻沒有方向，勢必使得各方對中共的合法性和可信度產生懷疑。

於此同時，地方政府也沒有採取措施，因許多官員可能還在等待上級指示，畢竟清零可以量化易於操作，而中共這個強調自上而下的體制，當上級沒有設定目標，下屬往往不知所措。

於是每天都有數百萬人感染，藥店貨架空空如也，醫護人員不堪重負，停屍房堆滿屍體的畫面網路廣傳，微博俯拾可見群情激憤的留言和貼文：「病毒並沒有被清零，是政府的可信度被清零。」

許開禎是撰寫探索中國官僚政治複雜運作小說而聞名的暢銷書作家，他在經由他認證的微博帳戶發文：「我們的政府究竟會幹什麼愛幹什麼能幹什麼不愛幹什麼不會幹什麼不願幹什麼。」

不過習近平曾於2013年發表談話表示：「人民是我們黨的工作的最高裁決者和最終評判者。如果自詡高明、脫離了人民，或者凌駕於人民之上，就必將被人民所拋棄。任何政黨都是如此，這是歷史發展的鐵律，古今中外概莫能外。」（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111228