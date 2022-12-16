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白紙運動後中國鬆綁防疫致亂象叢生 民眾批當局沒準備像賭氣

2022/12/16 14:15（12/16 14:32 更新）
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10日中國武漢一間醫院的「發燒門診」外出現排隊人潮。（路透社）
10日中國武漢一間醫院的「發燒門診」外出現排隊人潮。（路透社）
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（中央社台北16日電）白紙運動後北京當局宣布優化防疫新10條放寬防疫管制卻準備不足，導致當前中國疫情大爆發，美國之音（VOA）報導，有民眾深覺當局就像在賭氣，索性撒手啥都不管。

報導指出，中國政府於7日突然宣布放寬防疫管制，化名石喬然的上海民眾說：「感覺（政府）就像跟女朋友賭氣。女朋友說，你對我不好，你對我管得這麼嚴。那我就不管你了，撒手什麼都不管了。賭氣一樣。」

石喬然所說的「你不讓我管」即指先前在中國各地爆發的白紙運動，訴求放棄清零與放開管控。他不反對放開，因為放開是最終的趨勢，但很難相信這髮夾彎不是某些官員一拍腦袋而敲定的倉促又不負責任決定。

他表示，現在絕對不是最好的時間，至少不應該在冬天流感容易爆發的期間，政府也沒有做好藥物儲備。他說政府可以開放，但不能毫無準備。

回顧北京當局宣布放寬防疫管制後，各地疫情大爆發衍生的亂象，反映中國政府決定放開的當下，並沒有做好充分準備。

12月9日，也就是中國疫情政策急轉的第3天，中國國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝表示，目前全國的重症醫學（ICU）床位只有13.81萬張。

中國14日才公布展開第2劑加強劑，即第4劑疫苗接種。據中國國家衛健委公佈數據顯示，截至11月28日，中國80歲以上老年人加強針接種率只有約40%，目前還有約2800萬60歲以上的老人未接種疫苗。許多家庭至今仍對老年親屬接種疫苗的安全性猶豫不決。

即因如此，不少人質疑，中國抗疫3年來，在建方艙以及核酸檢測投入大量人力、物力與財力，對於將來的開放沒有積極準備，包括研發更有效的疫苗，加強儲備醫療資源，還有建設重症醫學床位及藥物供應。

更多人與石喬然抱持著同樣疑慮，政府不是掌握大數據嗎？抗疫3年了，他們難道不能據此估算一旦管控開放後可能出現的大爆發，可能需要的ICU病床數，以及可能出現的發燒藥供應量？

政策急轉之際，官媒也改變敘事並強調「每個人都是自己健康守護的第一責任人」，石喬然對此感到憤怒：「我依法納稅，我讓渡部分自由，現在憑什麼讓我自己負責自己的健康？」

也因「當好自己健康的第一責任人」的意識於民間日益普及，當前中國民眾對於外出聚餐和實體消費態度更謹慎，首都北京市3年來首次無限制開放的商場和餐館，上門的人數寥寥無幾，比封控期間更冷清。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1111216

#中國
#石喬然
#焦雅輝
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