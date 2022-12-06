連花清瘟漲價 北京市要求防疫用品不得哄抬價格

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中國各地開始放寬防控，許多人擔心容易染疫，中藥製成的連花清瘟近日價格上漲，媒體報導有藥店單盒售價竟較平時大漲240%。（中央社檔案照片）

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（中央社台北6日電）中國各地開始放寬防控，許多人擔心容易染疫，中藥製成的連花清瘟近日價格上漲，媒體報導有藥店單盒售價竟較平時大漲240%；北京市告誡經營者不得對民生及防疫用品哄抬價格。

陸媒「每日經濟新聞」今天報導，近期以來，隨著各地疫情優化防控政策公布，包括廣州、深圳、北京等地區在逐步放寬對退燒藥、感冒藥等管控。由中藥製成的連花清瘟繼先前缺貨後，最近出現漲價。

自從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，雖然醫界質疑有副作用，但連花清瘟受大力吹捧，價格均有不同程度上漲。

文章引述「紅星新聞」報導，指查看各大電商平台的連花清瘟銷售情況發現，多家藥店的連花清瘟顆粒僅剩少數幾件，連花清瘟膠囊相對較為充足。

但其中，有藥店的連花清瘟膠囊有大幅漲價情況，甚至有單盒售價達人民幣（下同）102元（約新台幣450元），較平常的30元左右上漲了240%。

部份中國網友在社群網站上留言，批評「漲價是發國難財」、「核酸公司賺完了換醫藥公司賺」。

北京日報今天報導，為進一步規範本市各有關經營者價格行為，維護疫情防控期間市場價格秩序，北京市市場監管局發布提醒告誡書，提示經營者不得對糧、油、肉、蛋、菜、奶等民生商品和口罩、抗病毒藥品、消毒殺菌用品、相關醫療器械等防疫用品囤積居奇、捏造散布漲價訊息、哄抬價格。

另北京天壇醫院藥學部副主任楊莉受訪時表示，目前新增感染者中，以無症狀為主，若在隔離醫學觀察期間未出現相關症狀，則保持適度休息、多飲水即可，不需要用藥及任何其他治療措施，依目前政策只要做好隔離，避免傳染即可。專門針對COVID-19自行備藥，特別是大量囤積特定藥物的意義不大。（編輯：唐佩君/張淑伶）1111206