中國官方倡導春節彈性錯峰休假 未提就地過年

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（中央社記者邱國強北京28日電）在疫情蔓延下，中國國務院聯防聯控機制今天印發春運工作方案，要求全國各地在1月7日至2月15日的春運期間，探索實施彈性休假、錯峰休假及出行，以降低公眾集中出行壓力。

中國疫情在防疫鬆綁下大爆發，上述為期40天的春運為認為是可能加劇疫情從城市向農村傳播的媒介，引發各界擔憂。但到目前為止，中國官方未再像前兩年農曆春節前般，倡導「就地過年」。

這項方案也提到，各地不再對旅客查驗核酸檢測陰性證明、健康碼、落地檢、測溫，且不得隨意暫停或限制客運服務。但可結合本地疫情，採取「適當的臨時限制流動措施」。

綜合中國媒體報導，方案指出，為保障職工有序回鄉過年，各地應探索實行彈性休假、錯峰休假政策，降低公眾集中出行壓力。各運輸機構及企業等可按情況，組織包車、專列、包機等點對點運輸。

方案並建議，患有慢性疾病的長者及孕婦、兒童等族群，要「健康理性出行」，降低自身及家人感染風險。

這項方案並要求，保障大學院校學生錯峰離校返校，優化校園防疫和教學計劃安排，合理確定寒假放假時間，且避峰、錯峰安排春季開學返校，盡量避開春運返程客流高峰期。至於自駕者應有序錯峰出行。

方案指示，各地針對元旦、春節可能出現的短途客流大幅成長要加強工作統籌，運力投放，指導客運業者適時增開直達機場、火車站、旅遊景區、大型社區等的客運班車。

同時，重點港口、機場、鐵路貨站、物流園區、郵政快遞分撥中心等必要時可實施輪崗備崗制度，進行封閉管理，確保「突發情況下」重點物流樞紐運行穩定。（編輯：唐佩君）1111228