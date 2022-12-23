中國人搶購特定感冒藥 日本藥妝店出現缺貨

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日本感冒藥商品琳瑯滿目，其中大正製藥的百保能黃金感冒藥被中國人視為「神藥」，近日在日本出現被中國人搶購的情形，藥妝店用中文標示限購數量或寫缺貨中。中央社記者楊明珠東京攝 111年12月23日

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（中央社記者楊明珠東京23日專電）日本藥妝店感冒藥琳瑯滿目，其中大正製藥的百保能黃金感冒藥被中國人視為「神藥」，近日在日本大量搶購，許多藥妝店只好用中文標示限購數量，有些店家已經缺貨。

中國政府約2週前一改清零政策，放寬防疫政策，但因沒考慮到藥品供應、醫院量能等配套措施，使得人心惶惶，出現民眾大量囤購感冒藥等情況。在香港、澳洲、台灣傳出市售感冒藥被搶購的消息後，近日日本也出現大正製藥廠的百保能黃金感冒藥被大量蒐購的情形。

中央社記者友人在東京的藥妝店擔任藥劑師，12月11日傳來LINE簡訊說：「剛剛一名中國人買了24盒感冒藥，3萬多日圓（約新台幣7000元），店長很開心。」友人說，中共突然開放防疫政策，中國的退燒、止痛藥、感冒藥都沒處買，在日本的中國人狂買。

記者當時趕緊去東京鐵塔附近藥妝店觀察，店內的感冒藥充裕。不過，隔3天上述友人傳來簡訊說，香港已出現缺藥潮了，還傳來一則台媒「搶藥潮燒到台灣！」的報導以及一則中國媒體報導，標題是「北京十多家殯儀館日夜運作火化遺體需排期6天，墓地售罄」。

看到這類報導，旅居日本的中國人心理當然受影響。12月15日上述友人來訊說：「今天店裡面陸陸續續來了好幾個應該是旅居日本的中國人買藥，還和在中國的人微信視頻，大聲說話。」

幾天後，上述友人受在中國的朋友之託，買了2萬多日圓的感冒藥、止痛藥等寄到中國。日本朝日電視台報導，東京池袋出現中國人蒐購感冒藥的情況，有的藥局貼出標示寫道：「一家族最多購買5盒」。

中國約2週前一改清零政策，卻造成民眾搶購感冒藥，這股購藥潮延燒到香港、澳洲、台灣及日本。有些藥妝店的感冒藥架上明顯看出被買空的情況。中央社記者楊明珠東京攝 111年12月23日

記者今天到東京鐵塔附近藥妝店看到架上仍有很多感冒藥，但大正製藥廠的百保能黃金感冒藥上以紅底白字中文標示著：「這種感冒藥，總共最多2個」（限購2個），但藥品空盒上用白底日文黑字標示著：「品切中」（缺貨中），還標注：「抱歉，目前缺貨，是因廠商缺貨，尚不知何時進貨。」

大正製藥廠的百保能黃金感冒藥之所以缺貨，是因為這款感冒藥曾被列入遊日購物指南的「十大神藥」之一，加上日前中國社群網站「微博」有人聲稱服用這款感冒藥後緩解了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）症狀。推特上有人上傳中國人大肆蒐購這款藥的照片。

週刊雜誌Flash電子版報導昨天指出，大正製藥被問及百保能黃金感冒藥被搶購一事時回應說，這款感冒藥在日本長年販售，從以前就有很多中國人知道這能緩解感冒症狀，在疫情發生前就很普及。最近社群網站上有人說服用後症狀減緩了，因此成為話題，需求急增。

大正製藥公關部門說：「媒體報導有人大肆蒐購百保能黃金感冒藥，但我們平時就藉由說明書告知購買者要確實遵守服用的用量。今後將請藥局適當販售。」

百保能黃金感冒藥需求暴增，讓大正製藥感到很驚訝。目前正值日本境內流行性感冒季節來臨之際，大正製藥表示要努力做好日本境內的供貨體制，將以日本境內的需求為優先考量，會因時制宜做好出貨量的調整。

東京都昨天通報的確診病例為1萬8820例，連續17天多於上週同天。東京都鑑於醫療提供體制緊迫，時隔3個月半將警戒層級（4層級）提高至最嚴重層級。東京都知事小池百合子表示，很擔心COVID-19疫情和流感雙重疫情（twindemic）來襲，目前正處於即將進入雙重疫情的入口處。（編輯：林憬屏/黃自強）1111223