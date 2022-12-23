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澳門放寬入境防疫限制首天 大批港客前往遊玩

2022/12/23 16:34
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（中央社記者張謙香港23日電）據報導，澳門當局今天起進一步放寬入境防疫限制後，吸引了大批香港旅客前往觀光探親。

官方澳門電台今天報導，澳門當局今天起放寬入境防疫措施，首天已陸續有旅客經港珠澳大橋口岸從香港赴澳，來往港澳車票幾乎全部售罄。

報導引述從香港赴澳遊玩一天的中國大陸旅客說，澳門放寬入境防疫限制，對大家都方便；另有港客說，由於澳門放寬入境防疫措施，稍後會再與朋友赴澳旅遊。

香港及澳門爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）3年來，兩地都採取較嚴格的入境防疫限制，包括強制入境者隔離檢疫，以致兩地旅遊業和消費市場十分低迷。

隨著北京方面近期大幅放寬防疫措施後，港澳也緊隨其步伐，放寬入境防疫限制，包括從海外入境香港若在機場核酸檢測呈陰性，便可自由活動。

此前澳門當局要求入境者抵達後必須接受一次核酸檢測，賦予健康碼為「紅碼」，意味著活動受限。此外，在入境翌日起計算的第3天，入境者需要再接受一次核酸檢測。

澳門當局昨天宣布，自今天起取消以上措施。

目前從香港、台灣和海外入境澳門的入，只需要入境前72小時內核酸檢測陰性報告，以及入境後5天內每天進行快篩，呈陰性便可繼續自由活動。（編輯：陳沛冰）1111223

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