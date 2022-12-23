中國大城市醫院擠滿高齡染疫者 重慶火葬場駕駛：最近一直很忙

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（中央社重慶23日綜合外電報導）中國力抗新一波COVID-19感染潮之際，高齡染疫患者擠滿中國各大城市的醫院，病床一位難求。北京當局表示，在結束強制性大規模採檢後，疫情正在國內蔓延，且無從追蹤。

法新社報導，中國重慶一家醫院的急診室內，一名感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的老年人躺在擔架上呻吟，且插著呼吸管、身上蓋著厚重的毛毯。

重慶醫科大學附屬第一醫院護理人員證實，這名老年人是COVID-19患者，他每天接到的超過10名患者當中，有80%至90%是染疫病患，「其中大多數是年長者」。

他還指出：「很多醫院工作人員檢驗結果也呈現陽性，但我們別無選擇，只能繼續工作。」

擔架上的老人等了半小時才得以接受治療，而在鄰近的病房內，法新社記者看到另外6人躺在病床上，周圍都是醫師和家屬，這些患者大多也是老年人；被問及他們是否都是COVID-19病患，一名醫生說：「基本上都是。」

中國有數以百萬計的老年人還沒完整接種疫苗，各界擔心COVID-19病毒可能造成這些最脆弱的族群大量喪命。

不過，依照中國政府公布的新版指引，許多死亡病例可能不會歸因於COVID-19感染。

重慶郊區一座大型火葬場的場區內，昨天可看到汽車大排長龍地等待停車位。一名火葬場駕駛表示：「最近一直很忙，我們每天工作超過10小時，幾乎沒空休息。」

另一名戴著臉部防護面罩的工作人員也說：「不可能將遺體放進冰櫃，他們必須在同一天完成火化。」（譯者：張茗喧/核稿：陳彥鈞）1111223