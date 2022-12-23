韓國室內口罩解禁轉趨保守 實施日程觀察4指標

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（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）韓國防疫當局今天表示將分階段逐步解除室內戴口罩規定，但並未明確指出上路時間點，而是列出4項指標；最快2023年1月底對疫情走向才能確定，並對口罩解禁進一步實施的預測持保守態度。

韓聯社報導，韓國中央災難安全對策本部今天表示將分階段解除室內戴口罩規定，但必須在國內疫情明顯穩定後才開始實施，態度較先前預估春節後可實施第一階段更為保守。

具體判斷指標包括單週新增病例連續2週以上減少，單週新增重症人數較前一週減少、且致死率小於0.1%，4週內可用重症病床占比在5成以上，高齡族群及在高風險設施的民眾冬季追加接種率達5成及6成以上。

以目前數據來看，只有致死率0.08%及可用重症病床占比為68.7%符合條件。但當局也表示，這4項指標只是參考，不是絕對判斷標準。

新型病毒株BN.1擴散，重複感染率上升，讓韓國近期疫情再次擴大，防疫當局對於開放室內不戴口罩的時間點判斷更加慎重。

疾病管理廳長池榮美指出，近期出現多種新型變種病毒，與既存病毒差異甚大，加上中國等海外防疫政策變化等變數增加，「考量個人接種、感染時間點及經歷差距，預測難度較先前增加」。

韓國當局原先預期疫情會在明年1月中旬觸頂轉降，但現在認為至少在觸頂後多觀察兩週，就是春節連假後、也就是1月底左右狀況才能定論。（編輯：陳惠珍）1111223