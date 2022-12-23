12/23本土添1萬8965例、40死 連2天增幅破2成

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國內23日新增1萬8965例COVID-19本土病例。圖為台北市臨江夜市民眾，多數人外出時仍維持戴口罩習慣。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤台北23日電）COVID-19本土疫情持續，今天新增1萬8965例本土病例，連續2天增幅破2成。新增較年輕死亡個案為一名40多歲男子，本身有自體免疫疾病、已接種5劑疫苗，確診5天後猝死家中。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心公布，新增1萬8965例本土病例，與上週五（16日）相比，增幅約23.8%，確診個案新增中重症125例（中症91例、重症34例），其中40人死亡；另外，境外移入新增108例。

新增40例死亡個案，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中38人有癌症等重大疾病或慢性病史，27人未打滿3劑疫苗、23人沒有接種任何疫苗，27人年齡超過80歲。

指揮中心發言人莊人祥接受媒體聯訪表示，新增較年輕個案為一名40多歲男性，本身有甲狀腺炎、肌肉病變等自體免疫疾病，已接種5劑疫苗，12月12日快篩陽性確診，16日被發現在家中死亡，經司法相驗，死因為心肺衰竭、COVID-19感染。

根據指揮中心統計，今年1月1日至12月22日，本土輕症、無症狀個案累計855萬1471例、占99.55%，中症累計2萬2671例、占0.26%，重症累計1萬6613例、占0.19%，其中死亡累計1萬4184人。

疫苗是預防重症、死亡重要方法之一，據統計，莫德納次世代疫苗昨天共接種3萬6539劑。

昨天COVID-19疫苗接種4萬4274人次，截至目前為止累計接種6493萬3257人次；接種人口涵蓋率第1劑94%、第2劑88.8%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率75 %，第2次追加劑接種率18.9%（65歲以上接種率 43.7%）。（編輯：管中維）1111223

（指揮中心提供）

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