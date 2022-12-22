談中國疫情 張上淳：注意有無新變種、致病致死率

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國疫情升溫，行政院首席防疫顧問張上淳22日說，要注意是否出現新變種病毒、致死與致病率有無上升。圖為上海民眾15日在醫院外排隊。（中新社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北22日電）中國疫情升溫，行政院首席防疫顧問張上淳今天說，中國突然從嚴格控管到完全放鬆，要注意是否出現新變種病毒、致死與致病率有無上升，可考慮監測中國回台確診民眾基因定序。

自2020年以來，中國實施嚴格的防疫限制，作為清零政策的一部分。但在民眾對嚴格的疫情防控措施感到不滿，中國多個城市爆發抗議後，政府在兩週前結束大部分的防疫措施。

張上淳今天出席台大醫院COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫全紀錄新書發表會，並於會後接受媒體聯訪。他說，中國大陸突然從很嚴謹的封控作為到完全放鬆，雖然中國官方公布的確診和死亡數很低，但從所有面向、報導中可以得知，疫情大量傳播中。

張上淳表示，除了中國本身醫療能問題，對台灣來說，一定會有民眾從中國返台，若病毒沒有太大變化，則影響不大。

不過，由於中國大量傳播，張上淳指出，病毒突變機率越大，過去其他國家大流行時，分別出現過最早在英國發現的Alpha變異株、最早在印度發現的Delta變異株。

張上淳表示，一旦病毒出現大變種，一方面會有免疫逃脫問題，且過去打的疫苗到底還有多少保護力，都是需要關切的議題，未來對全球都是一個可能的威脅。

台灣目前採取穩健開放，張上淳說，一方面希望一波又一波的疫情不要一次劇烈上升，對醫療量能比較不好，除影響確診病人照護，非COVID-19病人的照護也會受到影響，所以在口罩部分還是會採取階段放寬。（編輯：管中維）1111222