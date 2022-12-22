12/22本土1萬9798例 增41死、111例中重症

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北22日電）COVID-19疫情升溫，今天新增1萬9798本土病例；新增較年輕死亡個案為13歲少女，有多重慢性疾病、未接種疫苗，因嘔吐等症狀就醫確診，住院近2個月仍因病況惡化過世。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，中央流行疫情指揮中心公布，新增1萬9798例本土病例，與上週四（15日）相比，增幅約23.6%，確診個案新增中重症111例（中症72例、重症39例）；另外，境外移入新增93例。

指揮中心疫情監測組組長周志浩指出，這波疫情密切注意中，可能進入下一波流行。

新增41例本土病例死亡個案，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中39人有癌症等重大疾病或慢性病史，26人未打滿3劑疫苗、16人沒有接種任何疫苗，19人年齡超過80歲。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今天新增較年輕死亡個案為一名13歲青少女，本身有多重慢性疾病、沒有接種過疫苗，10月26日起出現發燒、咳嗽、嘔吐等症狀，28日至急診，PCR陽性確診，呼吸窘迫、X光檢查有右側肺炎，安排收住兒童專責加護病房，插管使用呼吸器，給予瑞德西韋等藥物治療。

個案雖然在11月18日符合解除隔離條件，但因為個案仍無法脫離呼吸器，轉至兒童一般加護病房，繼續住院治療，不幸因病況惡化，12月18日過世，死因為肺炎併心肺衰竭及COVID-19感染。

根據指揮中心統計，國內青少年重症個案累計28例，其中包含1例心肌炎、13例肺炎、8例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）、6例共病；上述個案中已有7人死亡。

指揮中心統計，今年1月1日至12月21日，本土輕症、無症狀個案累計853萬1815例、占99.55%，中症累計2萬2591例、占0.26%，重症累計1萬6568例、占0.19%，其中死亡累計1萬4144人。（編輯：管中維）1111222

（指揮中心提供）

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