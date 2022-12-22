普拿疼等退燒藥缺貨 薛瑞元：擬由藥局勸導顧客限量購買

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

衛福部長薛瑞元22日說，研擬由藥局勸導顧客限量購買普拿疼，但強調絕非強制性限購。圖為北市藥局架上販售的普拿疼。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北22日電）中國COVID-19疫情引發藥荒，台灣出現普拿疼等退燒藥缺貨現象，衛生福利部長薛瑞元今天說，現階段第一步研擬將由藥局向顧客進行勸導性「購買限量」，但強調絕非強制性限購。

薛瑞元今天上午出席立法院衛環委員會列席報告業務概況，並備質詢，立委關心台灣普拿疼出現大量收購，導致缺貨及叫貨困難，擔心更多解熱鎮痛退燒藥物出現缺貨，呼籲衛福部盡快制定對策。

薛瑞元說，衛福部首要任務是確保醫療院所藥物充沛，已要求藥廠優先處理醫療院所訂單，承諾就醫民眾藥物不會短缺；至於民眾可自行至藥局購買的口服退燒成藥，研擬第一步由藥局進行勸導，希望顧客限量購買。

薛瑞元在衛環委員會議中場休息接受媒體聯訪時，他近一步說明，藥局勸導性「購買限量」仍在研擬階段，仍待與藥師公會討論，包含限制盒數、上路時機等都必須談妥，才不讓藥局手忙腳亂。

薛瑞元說，管制細節有待討論，但能確定的是成藥購買管制不會針對單一廠牌，以免影響市場競爭，同成分藥物會一併管制，乙醯胺酚（Acetaminophen）藥品應該會是第一階段優先商討，布洛芬（Ibuprofen）藥品依實際狀況再評估。

薛瑞元表示，藥局勸導性「購買限量」是希望顧客購買成藥不要一次買太多，勸導性質，非強制性限購，管制策略都會視實際狀況滾動式檢討，若庫存量穩定就會解除，反之，缺藥狀況持續加劇，不排除更嚴格管制。

食藥署長吳秀梅表示，國產口服退燒藥物暫無短缺，與普拿疼同成分的乙醯胺酚藥品，庫存量約5400萬顆，原料藥仍有10.6個月用量，生產數量約21萬多顆；；非類固醇消炎藥的布洛芬藥品庫存量約91萬顆，原料藥原料藥可生產5個月供應量，數量約450萬顆。（編輯：陳清芳）1111222