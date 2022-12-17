中國民眾瘋搶藥 海外藥開價貴9倍仍賣光

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（中央社台北17日電）中國鬆綁防疫後，染疫人數暴增，民眾搶購囤積退燒藥自保。除了拜託國外親友幫忙搶藥，導致港澳、澳洲多地缺藥，就連平台網路商店開出比國外產地價格貴9倍的退燒藥，也被掃光。

陸媒第一財經17日報導，最近國內退燒藥出現緊缺，不少人開始尋求海外購藥，一些平台上海外網店的退燒藥也已售罄，有的網店開啟限時限購模式；而專門從事海外代購的不少商家也對退燒藥進行漲價，目前各種進口退燒藥的到手價格混亂，同一種藥的最高價差達9倍。

林深和妻子居住在上海，幾個月前他們的二寶呱呱墜地，由於國內兒童退燒藥不好買，林深在前兩天拜託澳洲的親戚購買了當地常用的兒童退燒藥必理痛（Panadol），一次只能購買2瓶，一共買到4瓶。

據報導，在淘寶上的萬寧海外官方旗艦店，該店稱自家網售成人用的必理痛與香港門店同貨同源，目前該藥物已經售罄。

另一家淘寶上的店鋪萬寧醫藥海外旗艦店則採取每日限量供應必理痛，早上10時和下午4時開售，每個用戶限購一盒。該店客服說，通常在開售後都能買到。預計從香港抵達用戶手裡，大概在7到15個工作日。至於兒童退燒藥，該店已經無貨。

中國民眾紛紛拜託海外的親友寄藥回國，除了因國內退燒藥短缺外，與國內平台上的海外直郵價格與國外零售價格價差高達9倍不無關係。

以京東一家海外藥品店的必理痛為例，售價一盒人民幣168元（約新台幣740元），運費另算，價格為30元。這意味著，買一盒必理痛要花費將近200元，如果不計運費，單粒就要7元。

報導指出，在法國，同樣廠家生產的必理痛，當地單粒價格約1.25元。而荷蘭當地購買必理痛更便宜，平均單粒售價僅0.74元。

法國另一款常用退燒藥多利潘（Doliprane），在法國售價一盒約16.12元。但同款藥品在京東上的售價160元，目前也顯示無貨，與法國當地的價差高達9倍。

不僅中國平台上的海外直郵店坐地起價，專門從事代購生意的商家也在漲價。

杭州的陳蘭從事代購多年，由於手裡有很多的小代理從她這裡拿貨，她的工作室裡的海外網紅維生素、感冒藥和止痛藥等都維持一定的庫存量。

陳蘭說，最近由於國內疫情防控政策的調整，需求量一下爆了。這兩天工作室的維生素C、感冒藥、退燒藥、止痛藥都空了，估計等半個月後能採購到貨。價格基本都漲了，泰國維生素C片一盒原本不到40元，現在能賣到110元。

她提醒，找代購買這些藥品保健品千萬不能病急亂投醫，「現在還能說有大量貨的，一定要小心，不僅可能是有假貨，還有可能是平台圈錢跑路的，壓根兒手裡貨都沒有」。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1111217