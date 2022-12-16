專家：中國疫情早已蔓延非因放開 事前準備不足

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（中央社記者邱國強北京16日電）曾率先指出中國將放開「動態清零」的流行病學專家曾光今天表示，當今中國疫情不能都歸結於放開，此前傳播率就已上升。他並直指，放開前對公共衛生方面的準備沒有做得很充分。

「2023環球時報年會」今天登場，曾光在應邀出席年會中的「生命健康分論壇」發言時，作上述表示。他並強調，相信COVID-19在中國最後會被列為丙類傳染病。

目前中國官方雖將COVID-19列為乙類傳染病，但卻按等級較高的甲類傳染病管理。

曾光表示，諸如大數據、時空關聯數據、靜默等名詞，可能在下一個階段「不一定要用了」。相信COVID-19最後不但會被列為丙類傳染病（例如流感），也會依丙類傳染病進行監測（管理）。屆時就會側重於病毒監測，同時著重搶救危重病患。

他指出，如果單純從公共衛生觀點來看，應把「放開」時間再往後「拖一下」，再加強疫苗接種。但中央決策是綜合考慮到「經濟發展、社會安定、就業率、國際關係」等，需要找到「平衡點」，兼顧各方利益。這個平衡點選得還是「相對不錯的」。

曾光直指，單從公共衛生方面來看，雖然（放開）一些準備「沒有做得很充分」，但病毒已經表現出了非常強烈的變化，像是感染率大幅度提高。這導致疫情大幅上升，速度之快甚至出乎公衛專家預料。但疫情來勢洶洶的原因是多方面的，「不能都歸結於放開」。

他表示，Omicron變種病毒在中國北方是BF.7，南方是BA5.1，傳播率都是最高的。在此（放開）以前「傳播率已經上升了」。加上冬天的氣候有利傳播，且人們第3劑疫苗打的時間太長了，抗體水平下降，要阻擋疫情傳播已經不現實了，這些綜合結果導致疫情大幅上升。

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曾光表示，目前中國北方疫情較嚴重，京津冀地區疫情感染情況相若。而疫情可從北向南、從大城市向中小城市、從東部向西部有蔓延的過程。但過程結束便會進入春天，相信「形勢可控，形勢會越來越好」。

另外，同台與會的中國工程院院士張伯禮表示，明年1至2月感染高峰過後，疫情可望在「春暖花開時」進入常態，屆時不會再出現大規模感染，人們的工作、生活、學習將逐漸不受影響。（編輯：陳沛冰）1111216