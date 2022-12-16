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中國農村疫情嚴重又缺藥 留守老人求助外地子女

2022/12/16 19:06（12/16 19:41 更新）
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中國疫情快速蔓延，農村染疫人數大增，但患者卻買不到藥，鳳凰Times16日發布調查報導，顯示當前中國農村COVID-19疫情與缺乏醫療資源的情況相當嚴重。圖為12日上海市某家藥局內清熱解毒類藥品專區。（中央社檔案照片）
中國疫情快速蔓延，農村染疫人數大增，但患者卻買不到藥，鳳凰Times16日發布調查報導，顯示當前中國農村COVID-19疫情與缺乏醫療資源的情況相當嚴重。圖為12日上海市某家藥局內清熱解毒類藥品專區。（中央社檔案照片）
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（中央社台北16日電）中國疫情快速蔓延，農村染疫人數大增，但患者卻買不到藥，基層醫療機構因為相關物資都沒了也束手無策。留守農村的獨居老人染疫後，因為沒有藥物，打電話向外地子女求助。

鳳凰Times今天發布一篇調查報導，顯示當前中國農村COVID-19疫情與缺乏醫療資源的實際情況相當嚴重。

吳君君（化名）一家住在河北省中南部一個縣城的山區裡。13日晚上，他4歲的女兒發燒到39.1度。當時，家裡只剩下兩包兒童版布洛芬顆粒（退燒藥），夫妻倆給孩子沖服後，一晚上也沒見效。次日早上，燒到39.5度。

尋藥，成了吳君君的頭等大事。他先去村醫那裡，村醫說，最近村裡發燒的人太多，早就沒藥了，藥物一直配送不來。他又騎車到附近幾個村去找，走遍鄉衛生院和鄉裡唯一的大藥房，最後只買到了兩包板藍根（解熱中藥）和一盒阿莫西林膠囊（抗生素）。

回到家，他讓女兒服了板藍根，發燒症狀倒是好了一點，但體溫仍沒低於38.5度。到了14日晚上，吳君君和妻子也開始發燒，同時咳嗽和全身疼痛。儘管沒有快篩，但他們認為肯定是一家全陽了。

15日一早，發著燒的吳君君再次出門買藥。這次，他去了隔壁鄉，依然沒找到合適的退燒藥。近午回家後，他只能繼續讓女兒物理降溫。同時，他和妻子也將一條涼毛巾搭在各自額頭上。「在村裡真是不行。」吳君君說，別說退燒藥了，連快篩和N95口罩都買不到，「希望上面能關注農村裡的陽性患者」。

許亮（化名）和吳君君在同一個縣，「我們村近4000口人，至少一半陽了。」許亮平時在工地上開挖掘機，前段時間因為疫情，他一直沒上班，政策放開後才得以重返工地。

12月11日，許亮發燒自我快篩顯示陽性，但家裡沒有退燒藥。他先去村裡的衛生室，村醫說暫時沒藥，「等不及的話就到周邊村裡找找看」。後來聯繫一個大藥房老闆，對方回覆：「退燒藥、N95、抗原、體溫計、消毒液、酒精濕巾都沒有，連果維康（維生素C）都賣完了。」

沒有藥吃的情況下，許亮艱難地熬過了第一晚。13日早上醒來後，他感覺除了發燒，全身很多地方在痛。他查到縣裡所有鄉鎮衛生院的電話，一個個打，只有3家接通，告知早就沒藥了。直到後來，有村民送了4粒布洛芬膠囊，才讓他暫時放鬆下來。

林鎮國（化名）的1歲幼兒發燒檢測陽性，孩子送到鄉衛生院。衛生院說鄉裡醫療條件有限，暫時也沒發燒門診，要他們趕緊去縣醫院。到了縣醫院，醫生說，大部分兒科大夫都陽了，實在忙不過來，建議去市裡。

和醫生爭吵幾句後，林鎮國叫車帶孩子去市醫院，透過村民找了一圈關係後，終於讓孩子住了院。

林鎮國後來也開始發燒。他和很多村民一樣，陷入無藥可買的境地。幸運的是，林鎮國所在鄉的衛生院，可以打退燒針。「一針十幾塊，讓打三天。」他顧不了那麼多，先打了一針。

打完回家時，林鎮國經過了鄉裡的大藥房，正好看到老闆剛到貨20盒連花清瘟膠囊。平時賣人民幣14.8元一盒的藥，現在賣到35元了。林鎮國猶豫了一會兒放棄了，「我就是個農民，消費不起，回去多喝水」。

年將70歲的馮占奎（化名）一直生活在農村，兒子馮志（化名）大學畢業後留在北京工作，平日裡很少回老家。「我媽去世幾年了，我爸是留守老人。」馮志說，他的老家在河南省西南部一個縣裡的村子，村裡只有幾百口人。

前段時間疫情嚴重，馮占奎和其他村民一樣窩在家裡出不來。政策剛剛放開，他馬上和老夥計們又聚在一起打撲克，前幾天陸續開始咳嗽、發燒、渾身難受。

馮占奎去找村醫拿藥，被告知沒有了。他只得開著電動三輪車，帶著兩個同樣發燒的老夥計一起去鎮裡的衛生院。鎮上衛生院說，退燒藥和退燒針暫時都沒有，如果到貨會通知他們。3人想去縣裡試試，可一想還有40公里路就放棄了。

馮占奎後來決定求助兒子。兒子馮志最近也陽了，但他提前買了藥。馮志本想從北京寄藥回老家，但幾家快遞公司都說不能保證送達時間。他又撥打了縣裡幾個大藥房的電話，想著有退燒藥的話，高價讓對方送過去。但這些大藥房表示，根本沒有感冒、退燒、鎮痛和消炎藥物了。

「大部分的說法是，藥品很難能到縣裡。」馮志說，一是本身就沒貨，二是很多配送人員也陽了。沒辦法，他只好發動老家的同學、朋友，最後大家雖然沒買到布洛芬，但有人幫他在一個偏遠的鄉鎮買到了用於抗炎、鎮痛、解熱的「尼美舒利膠囊」。

隨後，馮志的朋友將藥物放到村口一塊石頭上，老人在無接觸的情況下取到藥物。拿到藥後，馮占奎只吃了3粒就退燒了，症狀總算減緩了一些。

「如果遇到那種完全沒資源的可怎麼辦？」馮志擔心起更多農村的留守老人。況且，很多老年人還有基礎病。

「按照本來的佈局，村醫務室、鄉衛生院是這個群體的首要醫療屏障，但隨著藥物短缺，基層醫療機構也束手無策。」河北一家縣醫院的副院長說，這是當下面臨的現實。

丁志龍（化名）在河北一個千餘口人的村子做了近20年鄉村醫生，最近沒躲過染疫了。居家隔離時，丁志龍自己在一個房間。作為鄉村醫生，他本不應該缺少藥物，可尷尬的是，他的衛生室除了些兒童退燒藥外，竟沒有成年人可以用的口服退燒藥了。

「這類藥本來也沒多少，早就被賣光了，一直沒配送過來。」丁志龍說，但由於沒人囤針劑，他那裡還有些退燒針劑。開始發燒後，丁志龍給自己打了3次退燒針，體溫徹底恢復正常。轉陰後，他發現每天都有幾十人上門買退燒藥，但他也無可奈何。

據報導，目前中國農村60歲及以上老人，已超過1.2億人。其中，健康或基本健康的大約有9900萬人，另有超過160萬老年人處於不健康的狀態，但生活仍能自理；還有超過30萬不健康老年人無法實現生活自理。（編輯：楊昇儒）1111216

#中國疫情
#農村
#缺藥
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