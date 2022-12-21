普拿疼缺貨 薛瑞元：同成分藥品充足民眾勿慌

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台灣普拿疼出現大量收購，導致缺貨及叫貨困難，衛生福利部長薛瑞元說，同一成分藥品仍充足，民眾不必恐慌。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者沈佩瑤台北21日電）中國COVID-19疫情引發藥荒，台灣出現部分退燒藥缺貨現象。衛生福利部長薛瑞元今天說，特定品牌退燒藥確實有搶購情況，但同一成分藥品仍充足，民眾不必恐慌。

薛瑞元今天上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫作為之回顧與檢討」公聽會，並在會前接受媒體聯訪。

中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，民眾瘋搶退燒、止痛、感冒藥等囤積自保，多地傳出缺藥。日前中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝也說，台灣普拿疼出現大量收購，導致缺貨及叫貨困難，已洽詢廠商加速供貨以因應市場需求。

薛瑞元指出，如果是單一品牌的解熱鎮痛劑，例如普拿疼，有國外搶貨或是台灣民眾搶貨寄送國外情況，但同一成分的藥品不缺，民眾不必恐慌，相關單位密切注意藥品市場變化，退燒藥在醫療體系中仍夠用。

至於近日鴻海創辦人郭台銘質疑混打不同廠牌COVID-19疫苗安全性，呼籲台灣應進口BNT的次世代雙價疫苗。薛瑞元說，從研究報告來看，混打可以，進口問題會再評估有沒有需要。（編輯：唐聲揚）1111221