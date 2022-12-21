王必勝：台灣疫情緩升 估高峰單日確診破2萬例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北21日電）中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天說，台灣COVID-19疫情正緩步上升、幅度不大，應是一小波流行，預估明年1月底、2月初達高峰，單日確診數恐破2萬例，但與台商返台關係不大。

中國大陸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，中國疾控中心病毒病所所長許文波昨天指出，Omicron的BQ.1和XBB變異株已傳入中國，引起關聯的本土病例可能爆發流行，尚未形成優勢傳播，目前仍以BA.5.2和BF.7為主。

王必勝今天上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫作為之回顧與檢討」公聽會，並在會前接受媒體聯訪。

外界憂心中國疫情恐影響台灣。王必勝指出，預期中國感染人數高，將加速病毒變異，病毒本就會持續變異，應對方式是對國內病毒株進行長期監測，觀察是否發展為強勢變異株，甚至取代現行主要BA.5，暫時還未看到。

至於台商從中國返台措施部分是否加嚴，王必勝說，目前沒有特別規劃，會持續觀察相關狀況。

王必勝進一步指出，醫療量肯定足夠，回來人數則要看航班，以現有航點來看，回台航班加開，但去程航班沒有增加，部分台商可能因此對返台感到猶豫；航班是否加開取決於中國方，會請民航局及相關單位溝通討論。

媒體詢及，農曆春節將屆，台商及華僑返台人數將增加，如何評估疫情。王必勝表示，疫情正緩步上升中，他估計高峰期間的單日確診數將達2萬例以上，現在看來上升幅度不大，應是一小波流行，預計會在明年1月底、2月初達到高峰，他個人認為跟台商返台關係不大。

此外，近日鴻海創辦人郭台銘質疑混打不同廠牌COVID-19疫苗安全性，呼籲台灣應進口BNT的次世代雙價疫苗。

王必勝重申，混打已經科學證明安全，且是現在民眾的常態，他本身接種3種不同廠牌疫苗，雖不排除購買BNT次世代疫苗，但須納入接種規劃、需求、疫情狀況等因素綜合考量，陸續都會進行討論。（編輯：陳政偉）1111221