本土病例連2天降 兩大因素影響春節前疫情上升

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指揮中心發言人莊人祥分析，雖然現階段無法準確預估春節前疫情走向，但群體免疫消長、防疫措施強弱，將是影響疫情上升的兩大因素。圖為台北城中市場商圈逛街人潮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）COVID-19本土病例數連續2天較上週同期下降，指揮中心發言人莊人祥分析，雖然現階段無法準確預估1個月後、春節前疫情走向，但群體免疫消長、防疫措施強弱，將是影響疫情上升的兩大因素。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心今天下午公布，國內新增1萬7080例本土個案，今天新增個案比上週二少38例，減少約0.2%；另外，境外移入增51例。

面對連續2天的降幅，莊人祥今天下午接受媒體聯訪時表示，社區本土疫情呈現低度流行時，趨勢可能出現震盪，研判這樣的現象應該會持續一段時間，預估這一週的疫情與上週趨勢持平可能性高。

農曆春節倒數約1個月，各界關心春節連假疫情是否可能再現小高峰，莊人祥表示，1個月後的疫情趨勢無法提前預測，未來走向是緩升或持平仍待觀察。

莊人祥分析影響春節前疫情上升有2大因素，他說，首先是群體免疫成長、消退，再者是國內防疫措施持續開放，屆時放寬程度。不論如何，過年期間的南北往返，交流頻繁，預估年後疫情應該出現起伏。

今天確診個案新增中重症31例（中症15例、重症16例），其中18人死亡，死亡個案年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中18人有癌症等重大疾病或慢性病史，15人未打滿3劑疫苗，11人沒有接種任何疫苗，9人年齡超過80歲。今天無特殊死亡個案。

接種疫苗是預防重症、死亡的有效方法之一，據指揮中心統計，昨天莫德納次世代疫苗總共接種2萬877人次，其中BA.1單價疫苗接種65劑；BA.5疫苗接種2萬812劑。

根據指揮中心統計，今年1月至12月19日，本土輕症、無症狀個案累計849萬5885例、占99.55%，中症累計2萬2488例、占0.26%，重症累計1萬6487例、占0.19%，其中死亡累計1萬4076人。（編輯：陳政偉）1111220