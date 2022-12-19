12/19本土增1萬317例、23死 疫情連10天上升後首降[影]

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（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北19日電）COVID-19本土疫情連續10天較上週單日上升後，今天首現微降，但指揮中心預判，不排除未來疫情持續上升的可能性；國內66%死亡個案未打滿3劑疫苗，呼籲民眾儘速接種。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩下午在疫情記者會中表示，國內新增1萬317例本土個案，與上週一（12日）相較，降幅約4%；另外，境外移入增48例。

確診個案新增中重症32例（中症15例、重症17例），其中23人死亡，死亡個案年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中23人有癌症等重大疾病或慢性病史，16人未打滿3劑疫苗，皆沒有接種任何疫苗，14人年齡超過80歲。

新增2例兒少重症個案，皆為孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），其中一名為10個月大女嬰，無慢性病、沒接種疫苗，6月2日確診，12月8日出現發燒、嘔吐、腹瀉、皮疹及紅眼，12月12日赴急診，懷疑MIS-C，安排住院，給予免疫球蛋白等藥物治療，17日出院。

另一名是5歲男童，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案有蠶豆症，接種過2劑疫苗，11月11日確診， 12月8日起陸續出現發燒、皮疹、紅眼及腹瀉，12月11日赴急診，懷疑MIS-C，安排住院，心臟超音波顯示冠狀動脈擴大，給予免疫球蛋白等藥物治療，15日出院。

國內12歲以下兒童重症287例，35例腦炎、30例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、191例MIS-C、2例心肌炎、5例共病與新生兒感染及9例到院前死亡等；上述個案已有38人死亡，13例腦炎、9例肺炎、1例心肌炎、3例敗血症、2例共病、1例哮吼及9例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月1日至12月18日，本土輕症、無症狀個案累計848萬5598例、占99.55%，中症累計2萬2475例、占0.26%，重症累計1萬6469例、占0.19%，其中死亡累計1萬4058人。（編輯：管中維）1111219

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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