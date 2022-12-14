BQ.1變異株致死率高？指揮中心：目前案例均為輕症

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（中央社記者陳婕翎台北14日電）中國近期放寬COVID-19防疫政策，當地網傳「地獄犬」BQ.1變異株肆虐日本、有高致死率，近期消息出現在台灣，指揮中心說，BQ.1重症及致死率與其他Omicron相同，沒有更高。

BQ.1變異株是Omicron病毒BA.5的子代變異株，具較高的傳染性，但根據世界衛生組織（WHO）評估，BQ.1與其他Omicron主要流行株相比，雖然有較高重複感染機率，但疾病嚴重度未增加。據指揮中心統計，截至12日台灣BQ.1累計境外移入共17例及5例本土，均為輕症，無中重症或死亡個案。

根據中國疾病預防控制中心統計，中國目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）流行病毒株仍以BA.5.2及BF.7變異株為主。雖已於9個省市自治區檢出BQ.1及其子代變異株共49例當地病例，但暫未造成廣泛傳播。

中國疫情升溫，指揮中心日前評估，過去中國出境須附核酸檢測，若放寬防疫措施後仍要求檢附，對台灣影響低，台灣並不會要求台商附陰性報告。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午告訴中央社記者，據了解相關措施並未取消，台灣邊境加強力道就不用那麼大。

雖然中國疫情升溫，但莊人祥說，目前沒有發現從中國來台灣的旅客陽性率異常增加，也沒有看到入境人數上升趨勢，仍然維持每天約400至500人，預估明年1月開始會出現返台潮，大約在1月9日起入境人數才會翻倍。

面對未來疫情，莊人祥呼籲，符合接種資格者儘速施打疫苗，依現有研究顯示，接種BA.5次世代疫苗追加劑對BA.5等變異株仍具保護力，可降低因感染造成重症、住院或死亡風險，請民眾儘速接種。

另外，指揮中心也再次呼籲，民眾勿輕信及轉傳相關訊息，以免造成恐慌，如收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播。有關疫情相關資訊及政策，均以衛生福利部疾病管制署官方網站或指揮中心統一對外公布為主。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在臉書上說，BQ.1變異株被稱為「地獄犬」（Cerberus），起因是德國部分病毒學家從10月開始在推特上將BQ.1稱為地獄犬，但當地免疫學會認為這一詞不妥、可能誤導民眾，造成感染可能容易重症的恐慌，現在各界通用BQ.1，幾乎不再使用地獄犬。（編輯：張芷瑄）1111214