12/14本土增1萬7549例、37死 疫情連6天較上週升

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北14日電）COVID-19本土疫情連續6天較上週同期上升，今天新增1例較年輕死亡個案，為20多歲有慢性病男性，曾接種過疫苗，確診服用口服抗病毒藥、瑞德西韋等藥物，仍不幸在確診24天病逝。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，據中央流行疫情指揮中心今天下午公布最新統計數據，今天新增1萬7549例本土個案，比上週三增加855例，升幅約為5.1%；另外，境外移入增114例。

確診個案新增中重症109例（中症80例、重症29例），其中37人死亡，死亡個案年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中35人有癌症等重大疾病或慢性病史，27人未打滿3劑疫苗、19人沒有接種任何疫苗，24人年齡超過80歲。

今天新增1名特殊死亡個案，為20多歲男性，接種1劑COVID-19疫苗，本身有血液疾病，個案在6月3日起持續住院接受血液疾病相關治療，11月10日因發燒檢查PCR陽性確診。

指揮中心發言人莊人祥說，在給予口服抗病毒藥物倍拉維5天治療後，個案出現肺炎併呼吸窘迫，再給予瑞德西韋等藥物治療，經救治後仍不幸因病況惡化，於12月4日死亡，死因為COVID-19合併敗血性休克、白血病。

接種疫苗是預防重症、死亡關鍵。指揮中心統計，昨天COVID-19疫苗接種2萬9399人次，其中莫德納次世代疫苗總共接種2萬3800人次，包含BA.1雙價疫苗接種214劑；BA.5雙價疫苗接種2萬3586劑。

截至目前為止，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑94%、第2劑88.6%、追加劑接種率74.5%，第2次追加劑接種率18.3%，65歲以上接種率43.4%。

根據指揮中心統計，今年1月至12月13日本土輕症、無症狀個案累計840萬6723例、占99.55%，中症累計2萬2164例、占0.26%，重症累計1萬6297例、占0.19%，其中死亡累計1萬3904人。（編輯：張芷瑄）1111214

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）