薛瑞元：疫情稍微升溫 醫療量能足夠

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（中央社記者王揚宇台北14日電）外界關心疫情在這5天來微幅升溫，針對流感跟疫情，在防疫上是否做調整。衛福部長薛瑞元今天受訪說，要密切觀察，而醫療量能仍足夠，且從國外經驗來看，縱然有一小波上升，上升幅度好像也不會比前一波高。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天併案審查身心障礙者權益保障法部分條文修正草案，衛生福利部長薛瑞元列席，並於會前接受媒體聯訪作上述表示。

媒體提問指出，這5天來疫情有微幅升溫趨勢，防疫上是否要做調整。薛瑞元說，雖然有稍微升溫，看起來醫療量能仍然足夠，現在就是密切注意觀察中，而且從國外的經驗來看，縱然有一小波上升，上升幅度好像也不會比前一波高，「我們也希望是這個樣子」。

此外，有藥師預估在2週後，可能會有退燒藥缺貨問題。薛瑞元說，衛生福利部食品藥物管理署都在掌握中，如果有異常缺貨情形，會迅速處理；不過，民眾不用太過擔心，因為退燒藥的種類非常多，而且某知名品牌，雖然好像一時有一點供不應求，但它的學名藥非常多，國內藥廠也都能夠製造，不用太擔心。（編輯：張均懋）1111214