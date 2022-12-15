陳福海爭取小三通專船 王必勝：沒說過春節前推動

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（中央社記者陳至中、沈佩瑤台北15日電）金門縣長當選人陳福海爭取「小三通」探親專船在春節前上路，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天下午澄清，這是陳福海的主張，他沒有說過春節前可以上路。

陳福海辦公室今天發布新聞稿，到廈門溝通小三通復航事宜的陳福海，昨天返台後前往衛生福利部疾病管制署拜會王必勝，就規劃的探親專船方案交換意見。

根據上述新聞稿，「由於陳福海提出的是以金門籍鄉親、陸配、在金就讀的陸生為主的探親專船，王必勝認為這部分應該另案討論，以人道、親情為出發點，這樣探親專船才有機會在春節前上路。」

媒體多次問及「小三通」何時復航等相關議題。王必勝今天下午在疫情記者會中澄清，他沒有說過春節前可上路，這是陳福海的主張。

王必勝表示，指揮中心前幾天有到金門視察，從防疫角度評估，已把意見轉達給相關主責單位，將由他們綜合研判後，決定是否恢復兩岸小三通。

王必勝指出，指揮中心的評估主要基於兩點，一是中國疫情，二是離島醫療和防疫量能。第一點就很困難，中國昨天通報確診的數量相當少，無法確定是否是事實，也因此無從進一步評估離島防疫量能。

王必勝強調，「小三通」必須非常謹慎，在評估一個地方的疫情時，確診數是最重要的根據，但中國方面已經沒打算繼續統計。

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王必勝也提到，「小三通」要中轉，必須考量離島居民的健康跟安全，金門、馬祖都只有一家醫院，醫療量能非常有限。中轉過程中如果有許多旅客發燒，「數量不用太大」就超過離島能承受的範圍，嚴重衝擊當地醫療量能。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天稍早建議，「小三通」可分兩階段，首先開放具中華民國身分者回台，農曆春節後再考慮開放中國籍。如果一下就開放大量陸客，恐會一下子引入很多的新型感染，造成社區流行。（編輯：陳清芳）1111215