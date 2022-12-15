陳福海爭取小三通探親專船 王必勝：有機會春節上路

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（中央社記者黃慧敏金門縣15日電 ）金門縣長當選人陳福海辦公室表示，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝在聽取陳福海小三通復航整備規劃後表示，探親專船不涉及中轉，以人道、親情為出發，有機會春節前上路。

陳福海辦公室今天發布新聞表示，到廈門溝通小三通復航事宜的陳福海，昨天返台後，立即前往疾管署拜會王必勝，就規劃的探親專船方案交換意見，增加復航可行性。前天才到金門瞭解COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫量能的王必勝，也邀集疾管署長周志浩、疾管署發言人莊人祥共同參與會談。

新聞稿表示，曾在金門醫院任職院長的王必勝認同陳福海初期規劃以人道探親為出發點的復航模式，探親專船不涉及中轉，對於金門防疫量能相對影響較少，會立即將陳福海的相關意見轉呈給行政院與國安部門開會研議。

會談中，王必勝表示，金門防疫能量經過實地訪查盤整，如果中轉台商入境量太大，勢必無法因應，特別是中國才剛鬆解原本的清零政策，疫情還可能會有些特殊變化。

不過，由於陳福海提出的是以金門籍民眾、中國配偶和在金門就讀的陸生為主的探親專船，王必勝認為，這部分應該另案討論，以人道、親情為出發點，探親專船才有機會在春節前上路。

對此，陳福海補充說明，目前規劃的方案是以金門出發的探親專船為主，「國人入境的部分要視在地醫療量能而定」，如有台商入境，則必須規劃有別於其他國門的入境檢疫強化方案。

王必勝在會談總結表示，目前看起來陳福海提供的方向是比較中肯可行的建議案，間接也減少中轉對金門的衝擊。王必勝認為，對於探親專船的安排應該是局部處理、專案辦理、居民先走、人道先行，這樣才有機會先解決金門鄉親的期盼。

王必勝同時指出，要全面恢復雙向小三通，至少需等中國疫情明朗化，畢竟如果醫療出問題，地方和中央政府都有責任。未來中央政府將規劃把水頭商港納入「IHR（國際衛生條例）指定港埠核心能力」強化防疫能量與跨域合作。

陳福海說，金門有2000多名新住民與他們的家人已經3年沒有回大陸過節了，同時金門大學也有數十名陸生希望有機會走小三通返鄉，基於人道的考量，希望中央能支持金門版的人道探親專船方案。（編輯：黃世雅）1111215