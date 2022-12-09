陳福海盼小三通復航 近日赴中溝通

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（中央社記者黃慧敏金門縣9日電）金門縣長當選人陳福海今天拜會大陸委員會主任委員邱太三，希望2023年1月啟動兩岸探親專船，再逐漸恢復常態化船班，近日將帶縣民期待小三通復航心聲到中國溝通。

陳福海辦公室發布新聞稿表示，雙方討論復航程序、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫管控等議題，陳福海希望在防疫有效管控下，先由金門縣政府啟動探親專船，視情況滾動式檢討，「有序漸進恢復常態化船班」。

邱太三說，CIQS（海關檢查customs、證照檢查immigration、人員檢疫及動植物檢疫quarantine及安全檢查及航空港口保安security）各單位都做好準備，積極評估，期許在疫情可控下循序推動於適當時機或重要節日復航。

他說，陳福海提的相關意見一定納入政策參考，目前綜合考量，在重要節日啟動客運航班是可能做法；在疫情可控情況下，會與金門、馬祖地方政府合作，適時推動小三通復航。

陳福海表示，短期內由於中國防控措施，旅遊能量可能暫時帶不起來，相信隨疫情不斷降溫及中國封控管制逐漸降低，未來小三通在大家努力下，一定能恢復往日榮景。

他說，小三通復航是就任後當務之急，會與團隊做好先期準備工作，畢竟許多新住民殷切期盼透過小三通回到闊別2、3年的家鄉。（編輯：李明宗）1111209