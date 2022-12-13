小三通復航 陳福海盼探親專船112年1月啟動

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為加速處理小三通復航與金酒銷中卡關事宜，金門縣長當選人陳福海（左2）和金門縣籍立委陳玉珍（右2）接受福建廈門台商協會和相關部門邀請前往廈門會談。（陳福海辦公室提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年12月13日

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（中央社記者黃慧敏金門縣13日電）金門縣長當選人陳福海這兩天和中國涉台人員會談，表達金門民眾對小三通探親專船在明年1月開航的期盼。他轉述中方態度「樂見探親專船在春節啟動，相關準備已就緒並提供協助」。

為加速處理小三通復航與金酒銷中卡關事宜，陳福海接受福建廈門台商協會和相關部門邀請在廈門會談。陳福海辦公室發布新聞表示，陳福海會中轉達金門民眾對於小三通探親專船在1月開航的期盼。

陳福海說，金門民眾對於斷航3年的小三通期待很深，特別是金門有許多新住民因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情錯過傳統節日天倫相聚機會。這次他經由兩段飛機中轉方式抵達廈門，深深覺得小三通探親專船不能再拖了。

陳福海強調，探親專船先行，專案、專班、專船復航的方式是目前規劃主軸，盼望廈門能全力支持。新聞稿也轉達中國態度，包括有關小三通的復航，一直都在準備，五通碼頭內的服務人員也都在；有關探親專船，樂見生活在金門的中國籍親友能透過探親專船，在春節前返鄉過年，會提供復航相關必要協助。

對於金酒卡關，陳福海表達立場，金門高粱酒是金門高粱、也是福建高粱，金門高粱賣得好，也是福建之光。由於金酒種類繁多，或許因此在呈報時部分文件出現差漏，如是文件資料有缺漏而卡關，期許金酒在最短時間內補正。他也獲中國回應「等待金酒補齊文件和程序就能正常通關」。

陳福海昨天一早先搭機抵松山機場，再轉往桃園機場直航廈門，與提早抵達的縣籍立委陳玉珍會合，經檢疫後由綠色通道抵達會談場所，與廈門口岸、檢驗部門展開座談，上午再與福建省台辦人員會談。

隨行幕僚透露，相較於平日30分鐘的小三通航程，此行足足多花了10倍時間。廈門方面為了讓陳福海一行加速通關，也開啟綠色通道並以特殊防疫規格安排會談。

據了解，出席今天會議的中國代表層級都是福建省、廈門市直接負責技術操作部門官員。幕僚轉述，中國官員都充分了解陳福海、陳玉珍，以及金門鄉親對於小三通重啟復航的期待，同時也注意到近日有關金門高粱酒輸中的問題。（編輯：謝雅竹）1111213