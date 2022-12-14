小三通是否復航 蘇貞昌：中國蓋牌令人感覺不妙

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（中央社記者鄭鴻達台北14日電）行政院長蘇貞昌今天表示，中國突然「蓋牌」，政府有注意其快速變化的疫情，且中國人民都在排隊搶藥品、治療，令人覺得事情不太妙。他強調，要以保護國人健康為第一考量，從各方面判斷如何執行小三通。

蘇貞昌今天出席「111年國家永續發展獎頒獎典禮」，為各單位得獎者頒發獎項，在會前接受聯訪時，媒體問春節即將到來，是否可能開放小三通，國民黨立委陳玉珍等人也提議以金門作為兩岸中間隔離點。

蘇貞昌回應，因為中國政府突然「蓋牌」，政府有在密切注意中國快速變化的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，尤其是中國的人民不但發燒，也在排隊檢測、治療及到處搶藥品，都令人覺得事情不太妙，所以得更加警惕。

蘇貞昌說，對於如何執行小三通等建議，政府還是要以保護國人、鄉親的健康為第一考量，同時要從各方面的情況仔細判斷，畢竟防疫是全國同步的事，並非一兩個人說了算。

此外，對於副總統賴清德參選民進黨主席一事，蘇貞昌表示，賴副總統願意在此時此刻扛下責任，他給予祝福和支持，未來的黨務，就依黨的程序來安排。（編輯：楊凱翔）1111214