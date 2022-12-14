更多編輯台推薦新聞：
NBA年度獎項以傳奇球星重新命名 MVP改稱喬丹獎致敬
運動

NBA年度獎項以傳奇球星重新命名 MVP改稱喬丹獎致敬

終極能源核融合一篇看懂 取之不盡零碳排能量大廢料少
科技

終極能源核融合一篇看懂 取之不盡零碳排能量大廢料少

世足法國大戰摩洛哥 超越運動的政治認同對決
運動

世足法國大戰摩洛哥 超越運動的政治認同對決

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

小三通是否復航 蘇貞昌：中國蓋牌令人感覺不妙

2022/12/14 15:54（12/14 16:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院長蘇貞昌（右）14日下午在台大醫院國際會議中心出席111年國家永續發展獎頒獎典禮，並於活動前接受媒體聯訪。左為行政院發言人羅秉成。中央社記者吳家昇攝 111年12月14日
行政院長蘇貞昌（右）14日下午在台大醫院國際會議中心出席111年國家永續發展獎頒獎典禮，並於活動前接受媒體聯訪。左為行政院發言人羅秉成。中央社記者吳家昇攝 111年12月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北14日電）行政院長蘇貞昌今天表示，中國突然「蓋牌」，政府有注意其快速變化的疫情，且中國人民都在排隊搶藥品、治療，令人覺得事情不太妙。他強調，要以保護國人健康為第一考量，從各方面判斷如何執行小三通。

蘇貞昌今天出席「111年國家永續發展獎頒獎典禮」，為各單位得獎者頒發獎項，在會前接受聯訪時，媒體問春節即將到來，是否可能開放小三通，國民黨立委陳玉珍等人也提議以金門作為兩岸中間隔離點。

蘇貞昌回應，因為中國政府突然「蓋牌」，政府有在密切注意中國快速變化的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，尤其是中國的人民不但發燒，也在排隊檢測、治療及到處搶藥品，都令人覺得事情不太妙，所以得更加警惕。

蘇貞昌說，對於如何執行小三通等建議，政府還是要以保護國人、鄉親的健康為第一考量，同時要從各方面的情況仔細判斷，畢竟防疫是全國同步的事，並非一兩個人說了算。

此外，對於副總統賴清德參選民進黨主席一事，蘇貞昌表示，賴副總統願意在此時此刻扛下責任，他給予祝福和支持，未來的黨務，就依黨的程序來安排。（編輯：楊凱翔）1111214

#蘇貞昌
#中國
#賴清德
蘇貞昌
中國禁台灣水產酒類 朱立倫籲盡快開放進口 批民進黨意識形態作祟 朱立倫：全力支持開放小三通
賴清德
與賴清德搭檔選2024？鄭麗君：我沒有選舉規劃 鄭麗君代為完成登記 賴清德提黨主席4項工作
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族