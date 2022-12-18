本土疫情連降9週後首見反轉 病例數可能續爬升

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（中央社記者陳婕翎台北18日電）COVID-19本土疫情連降9週後首見反轉，指揮中心發言人莊人祥今天分析，考量社區仍有未感染者及重複感染風險，加上疫苗效力減退，不排除未來幾週本土病例數繼續上升的可能性。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心公布最新統計數據，新增1萬5034例本土個案，比上週日（11日）增加1000例，升幅約為7.1%；另外，境外移入增89例。

根據指揮中心統計，本土病例若以週計算研判，12月11日至17日當週新增10萬7315例，比前一週、也就是12月4日至10日的10萬622例，上升6.7%，這是各週疫情連續下降9週後，首次出現反轉。

莊人祥告訴中央社記者，本來就預期12月4日至10日當週是BA.5疫情最低點，當傳染病在社區持續流行、防疫措施鬆綁，不只未感染者可能染疫，自然感染抗體消退後仍可能重複感染，再加上疫苗效力減退，參考其他國家經驗，疫情達低谷後可能再上升，提醒口罩及疫苗的重要性。

今天確診個案新增中重症128例（中症99例、重症29例），其中30人死亡，死亡個案年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中27人有癌症等重大疾病或慢性病史，20人未打滿3劑疫苗、19人沒有接種任何疫苗，18人年齡超過80歲。

新增一名較年輕死亡個案，莊人祥說明，個案是40多歲男性，機構住民、身障人士，沒有接種過任何一劑疫苗，5月22日確診，當天死亡，屬於補通報個案，才會直到今天才出現在確診死亡病例。

根據指揮中心統計，今年1月1日至12月17日本土輕症、無症狀個案累計847萬584例、占99.55%，中症累計2萬2463例、占0.26%，重症累計1萬6449例、占0.19%，其中死亡累計1萬4035人。

另外，寒流來襲，各地氣溫驟降，不少醫師回憶起6年前霸王寒流，當時全國醫院急診室被類流感病人塞爆。莊人祥解釋，當年流感疫情屬於高峰，才會造成大量傳播。

莊人祥認為，今年流感疫苗接種踴躍，再加上尚未見流感社區大流行，民眾在室內仍被強制全程配戴口罩，戶外則會自主戴好口罩，即使冬季的傳染病活力會增加，可能造成流感或COVID-19疫情上升可能性，但實際狀況仍待評估。（編輯：管中維）1111218