調查：逾6成學生自認能判斷錯誤訊息 卻很少查證

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣放伴教育協會17日在台北公布「2022年學生媒體素養問卷」調查結果，同時也舉辦工作坊，邀請學生討論「媒體素養教育建議書」。（台灣放伴教育協會提供）中央社記者陳至中傳真 111年12月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北17日電）台灣放伴教育協會今天公布一項調查顯示，63.7%的學生自認能判斷出網路上的錯誤訊息，但同時有66.4%的人幾乎不曾或僅偶爾使用查證工具。

由中小學教師、大學教授、非政府組織工作者共同創立的台灣放伴教育協會，於今年9月13日到10月13日間透過網路調查國、高中生，總共收集到1641份有效問卷，今天在台北公布「2022年學生媒體素養問卷」調查結果，同時也舉辦工作坊，邀請學生討論出「媒體素養教育建議書」。

調查顯示，學生平均每天使用網路約5小時，最常獲得資訊的管道依序是YouTube、Instagram、Line、Facebook、TikTok，最常分享的資訊類型是「有趣圖片和影片」。

調查問及能否判斷出錯誤訊息，大多數人（63.7%）認為自己「總是或常常能判斷出錯誤訊息」，但卻有 66.4%的人「幾乎不曾或偶爾使用查證工具」。

放伴協會理事長王孝成指出，調查結果顯示，儘管大多數學生自認有判斷能力，卻很少真的查證。問卷也發現，學生最信任教師提供的資訊，卻少與教師討論假訊息，這樣的反差值得省思。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

放伴協會今天邀集學生代表，公布由學生自決的「媒體素養教育建議書」，彰化高中吳姓學生在座談會中指出，媒體素養課程在高中未受重視，甚至會被跳過。即便學校有上，往往也缺乏貼近生活經驗的實例演練，學生對課程設計的意見，仍較少被採納。

學生們認為要改善現狀，必須推廣「師生共創」與「平等對話」機制，教師扮演的應該是引導者的角色，鼓勵學生自主學習；評量方式應著重思考，而非挑出正確答案。（編輯：張芷瑄）1111217