美玉姨查防疫謠言 喝大蒜水、鹽水漱口最常被轉傳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

開發商Gogolook旗下可疑訊息查證機器人「美玉姨」盤點COVID-19疫情期間通訊軟體中的熱門可疑訊息，發現轉傳最多的可疑訊息是食用大蒜水可防疫。（Gogolook提供）中央社記者吳家豪傳真 111年5月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北16日電）開發商Gogolook旗下可疑訊息查證機器人「美玉姨」盤點COVID-19疫情期間通訊軟體中的熱門可疑訊息，發現民眾最愛轉傳3大防疫偏方療法，包括喝大蒜水、用加鹽水漱口、食用鹼性食物。

Gogolook今天發布新聞資料指出，根據可疑訊息查證機器人美玉姨觀察，在4月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數攀升前，民眾的恐慌與不安影響資訊判讀力，大量轉傳許多未經科學證實的COVID-19治療與防疫方法，甚至包含「使用碘酒漱口、用烈酒噴向喉嚨深處」等變相恐危害身體的做法。

觀察整體與防疫偏方療法有關的可疑訊息趨勢，傳播量從4月起明顯增量，並在4月底因一則內容為「好消息，武漢的病毒一碗煮沸的濃大蒜水就能喝好。老中醫親自試驗過，很多病友也成功了。八頭大蒜拍碎用七杯水煮熟，連吃帶喝，一晚就好了。歡迎轉發！」的訊息，創下近期高峰。

美玉姨資料顯示，在其餘未經科學證實的COVID-19治療與防疫訊息中，使用漱口水加鹽漱口、食用鹼性食物（例如青檸檬、香蕉）位居第2、3名。綠茶、高粱酒、鹽水、醋與肥皂水，常透過文字、影片、圖片等形式捏造與加工，成為傳言可以治療COVID-19病毒的可疑訊息。

長期與美玉姨合作的台灣事實查核中心總編審陳慧敏表示，「傳言是民眾焦慮的溫度計」，當疫情嚴峻時，大家急需各種資訊來保護自己和家人，習慣轉傳各種訊息，而越是在這種關鍵的時間點，就必須謹記「先查證，再轉傳」的原則。

陳慧敏建議，若收到不確定的傳言，可以透過LINE問問美玉姨、查閱台灣事實查核中心的查核報告，透過各種闢謠資源來保護自己和家人。

美玉姨也發現，在政府宣布廢除實聯制後，通訊軟體群組隨即出現「不可以再掃實聯制QRcode，否則要收簡訊費用」的錯誤訊息。5月國內快篩供不應求期間，許多群組快速流傳號稱「透過憋氣計算時長可以進行自主快篩測驗」的影片，讓苦於沒有快篩的民眾開始掉入謠言中。

美玉姨指出，指揮中心宣布快篩陽性即確診期間，加劇流傳「快篩前不能食用泡菜、優格、柳橙、鹹菜等，否則易驗出偽陽性」的錯誤說法。隨著疾管署政策因應事態頻繁更動，容易讓通訊軟體中的訊息難以判斷真偽，而相關確診與隔離的應變規範、肺炎後遺症恐將成為可疑訊息的下一個重大熱點。（編輯：蘇志宗）1110516