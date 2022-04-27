清冠一號詢問度高 中醫師：現行科學中藥可調配替代

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）國內COVID-19本土確診數增加，中藥「清冠一號」詢問度也增高，高雄市立聯合醫院中醫科主任戴滋慧說，其實清冠一號處方，也可透過現行科學中藥調配替代，達到治療效果。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診人數不斷攀升，近來向醫療院所諮詢抗病毒藥物的民眾也愈來愈多，尤其衛福部開放的公、自費申請「清冠一號」詢問度高。

高雄市立聯合醫院今天發布新聞稿表示，「清冠一號」是由荊芥、防風、薄荷、桑葉、黃芩、板藍根、魚腥草、瓜蔞、甘草等組成，具有抗病毒、增加呼吸道防護、祛除病理產物等功效。

不過戴滋慧說，此處方屬於較為苦寒的藥物，一般人服用恐容易造成腹瀉、手腳冰冷、體溫過低甚至免疫力下降的狀況。其實清冠一號的處方，也可以透過現行科學中藥調配替代，達到治療的效果，民眾不需過度恐慌。

戴滋慧表示，高市聯醫中醫科研發的防疫茶飲，利用黃耆、白朮、甘草、桑葉、菊花、薄荷、生甘草、桂枝、生薑能夠同樣達到補氣、清熱、祛除風寒的功效，適合非確診者進行日常預防使用。

此外，根據現行確診患者常有的症狀，如咽痛、咳嗽、流鼻水、發燒、腹瀉、頭痛等，也可透過荊防敗毒散、銀翹散、桂枝湯、藿香正氣散搭配魚腥草、黃芩、板藍根等藥，達到抑制病毒增生、清除病毒，緩解症狀。

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戴滋慧建議，就算在清冠一號缺貨情況下，還是可透過諮詢專業中醫師，根據患者的症狀，以清冠一號處方為基底，調配適合的處方使用。現行的確診者診療方式採視訊就醫，可委由非確診親友代為繳費及領藥即可。

高雄市立聯合醫院院長馬光遠呼籲，疫情已進入大規模的社區感染階段，民眾應提高警覺，若自知有足跡重疊或曾與高風險感染者接觸，可盡速快篩，避免出入公共場所。（編輯：黃世雅）1110427