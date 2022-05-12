COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

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（中央社網站12日電）國內COVID-19確診者持續增加，遠距視訊看診需求隨之提高，哪些醫療機構提供視訊診療服務？中央社根據衛福部資料建立搜尋器，讓您快速找到住家附近的遠距醫療資源，以及適用對象、費用、領藥方式等注意事項。

●視訊看診院所查詢管道有哪些？

衛生局指定視訊醫療機構

健保系統提供視訊問診資源，民眾可利用「健保行動快易通」App或以下搜尋器查詢指定視訊診療機構，打電話或到院所的網頁預約掛號，並依院所指示，以手機或平板視訊看診。

各縣市「居家照護醫療團隊」

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者居家照護團隊，是各地方政府依照居家照護計畫成立，例如台北市以市立聯合醫院體系為主力，新北市政府在每個行政區都設有居家照護責任醫院，另有多家診所可照顧居家照護患者。其他縣市也有醫院、基層診所投入，民眾可上縣市政府相關單位網頁或致電衛生局，查詢自己的居家照護醫療團隊及聯絡方式。

健康益友App

「健康益友」App由急診專科醫師、專科護理師24小時提供緊急醫療諮詢服務，領藥程序也可在App裡操作（下載點：IOS、Android）。

不過，疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，「健康益友」App量能有限，建議民眾多利用「健保行動快易通」或居家照護醫療團隊尋求資源。

●視訊看診適用對象？

我確診了，居家照護時需要看診或領藥

確診者居家照護如有緊急醫療諮詢需求，可預約視訊看診。看診後如需領藥，可持電子處方箋由親友代領或由藥師送藥到府。

如果醫師在視訊看診時評估病患有送醫需求，將調度救護車、防疫計程車，或可由親友接送前往醫院。

我屬於3類對象快篩陽性，想確認是否確診

居家隔離、自主防疫、居家檢疫等3類對象快篩陽性，可視訊由醫師判定確診。健保署客服人員答覆中央社詢問時表示，只要是預約衛生局指定的視訊醫療機構，醫師都可協助認定3類快篩陽對象確診。

若民眾與醫師對評估陽性結果達成共識，將由健保卡上傳陽性結果並自動通報至系統，民眾請在家等待地方衛生局聯繫，由衛生局安排隔離並開立隔離通知書。若民眾和醫師對於陽性結果沒有共識，則由地方衛生局安排PCR採檢。

●需有哪些視訊設備？

民眾向視訊診療院所預約視訊看診時，記得與院所約定視訊App，例如Line、Skype、FaceTime等，並預先下載、熟悉系統運作，以節省看診時間。

基層醫療協會理事長、執業診所醫師林應然提醒，長者可能不懂如何使用視訊診療系統，若有相關視訊需求，建議請年輕人幫忙。

●視訊看診需要出示哪些文件？

依照個別院所規範，視訊時應出示健保卡或健保卡與身分證雙證件，以便核對身分。如暫無健保卡，應先自費就醫，並於就醫日起10日內補卡。

居家隔離、自主防疫以及居家檢疫3類對象若需要醫師確認快篩陽性結果，視訊時還須出示「居家隔離單」及「快篩檢體」。

●視訊看診後要如何領藥？

視訊診療完成後，可由親友攜帶病患的健保卡至看診院所特定窗口（如得來速窗口）過卡、繳費、領藥，或經院所同意後，由藥師送藥到府。

●如何取得公費「清冠一號」？

須透過中醫視訊診療，可從前述管道或中醫師公會全聯會官網查詢適用的中醫院所，也可透過「健康益友」App線上掛號，如果是由設有中醫部的醫院看診，可以詢問「是否可會診中醫師並使用清冠一號」。

●視訊看診要付費嗎？

要，費用比照一般門診診察費，有健保給付，若有其餘項目依支付標準規定辦理。（編輯：徐子苓）1110512