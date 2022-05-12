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口服抗病毒用藥開放電話問診 13日起可由親友至診所代領

2022/5/12 14:58（5/12 15:27 更新）
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13日起符合口服抗病毒藥物用藥條件的確診者，可由親友代為前往防疫門診看診，以利及早取得藥物。（指揮中心提供）
13日起符合口服抗病毒藥物用藥條件的確診者，可由親友代為前往防疫門診看診，以利及早取得藥物。（指揮中心提供）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北12日電）中央流行疫情指揮中心今天下午公布，13日起符合口服抗病毒藥物用藥條件的確診者，可由親友代為前往防疫門診看診，以利及早取得藥物；另自10日起開放「電話問診」代替或輔助視訊問診，減少確診長輩居家照護的數位落差。

為使具有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重症風險因子、且需輝瑞Paxlovid口服物藥的確診者及時治療，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在下午疫情記者會中表示，自5月13日起，有條件開放確診者親友代理看診。

羅一鈞說明，符合口服藥條件的確診者，可由非居家隔離中的親友持確診者健保卡及出示確診證明，包含數位新冠病毒健康證明、或同時顯示身分證字號的健保快易通檢驗結果頁面截圖等，前往設有防疫門診且配送Paxlovid抗病毒藥物的124家醫院代為看診。

羅一鈞表示，經醫師評估符合用藥條件並且適宜服藥，由代理看診者簽署治療同意書後，由醫師開立處方箋，於醫院藥局領藥。提醒民眾，前往醫院前，請事先查詢醫院防疫門診掛號及看診方式，依照醫院流程進行掛號看診。

羅一鈞另說明，考慮到有些長輩的數位落差，已於今年5月10日修訂「公費COVID-19 治療用口服抗病毒藥物領用方案」內容，開放醫師針對居家照護確診者，得以「電話問診」代替或輔助視訊評估及問診，以便利醫療團隊實際遭遇各種情境時能及時彈性處理。

羅一鈞提醒，確診者應依醫師指示使用藥物，完成完整療程，勿自行增減藥量或改變使用方式，以免影響藥物治療效果，並為確保醫療資源有效運用，如果服藥後產生嚴重不適情況，請立即聯絡居家照護團隊或諮詢開立處方醫療院所。（編輯：陳清芳）1110512

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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