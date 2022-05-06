COVID-19口服藥逾37萬份 陳時中：這季陸續到貨

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指揮中心6日表示，COVID-19口服藥現在進貨37萬多份，開口合約在這季都會陸續到貨。圖為輝瑞COVID-19口服藥。（Pfizer/Handout via 路透社）

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（中央社記者余曉涵、張茗喧台北6日電）疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，COVID-19口服藥現在進貨37萬多人份，開口合約在這季都會陸續到貨，藥物各縣市配發27萬份，都是足夠的，若有縣市用得比較快就會補發。

國內COVID-19本土疫情延燒，外界關心口服藥物量能，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，口服藥物數量一定夠，現在進貨約有37萬多份，開口合約在這季都陸續到貨，且因為藥物使用有所限制，目前使用率不高。

陳時中說，各地方政府配發口服藥約20萬份，若有用得比較快的縣市，就會補發。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充說明，輝瑞口服藥目前使用1058人份，這週配發27萬份到各地方政府包含188家專責醫院，57家核心藥局跟22家應變醫院，讓醫療院所跟基層都可以領藥；默沙東口服藥物使用519人，庫存還有35萬多份，後續也會有35萬份會到貨。

疫苗施打率部分，昨天共施打8萬9235人，第1劑覆蓋率85.13%、第2劑覆蓋率80.36%、基礎追加劑覆蓋率0.84%、追加劑（第3劑）覆蓋率61.03%。

陳時中也持續呼籲儘速施打疫苗，因為這是最有效且必要的方法。

另外，去年底一名16歲的馮姓少女因為接種輝瑞BNT疫苗，疑似出現不良反應，最後不幸過世，讓家屬出面開記者會質疑法務部跟衛生福利部互踢皮球，中華民國防疫學會理事長王任賢也指控衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）失職。

對此，陳時中也在記者會上說，要指控專家小組失職或瀆職要把證據拿出來，這些人都有參與過這個制度運作，也了解有什麼瓶頸跟需要，要指控就要拿出證據。

陳時中強調，ACIP有相關程序跟法定程序都要遵守，解剖是司法相驗程序，ACIP則是蒐集相關病例、資料，來做相關事後的補償，不過這個案子審查起來很困難。（編輯：陳政偉）1110506