輝瑞BNT成人疫苗185萬劑9日抵台 77萬兒童劑型12日到貨

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指揮中心指揮官陳時中5日表示，BNT成人疫苗及輝瑞兒童疫苗將到貨，預計抵台時間為9日、12日。圖為施打後的BNT疫苗空瓶。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北5日電）本土COVID-19疫情持續，疫苗接種意願隨之增加，指揮中心指揮官陳時中今天表示，BNT成人疫苗及輝瑞兒童疫苗下週到貨，預計抵台時間為9日、12日，盼儘速開放施打。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，陳時中下午在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，BNT輝瑞成人及兒童疫苗已經安排好航班，將分2批抵台，第1批是成人劑型疫苗，約為185.7萬劑，預計5月8日自歐洲起飛，5月9日抵台。

陳時中說，國內12至17歲青少年接種，大部分都是接種BNT成人劑型疫苗，僅有少數施打莫德納疫苗，新到貨BNT疫苗將提供原本已經打過BNT成人劑型疫苗的青少年，作為追加劑接種，將由教育部啟動意願調查，預計5月下旬進行校園接種。

陳時中說，另一批將到貨的疫苗為輝瑞BNT兒童劑型77.76萬劑，輝瑞BNT兒童劑型已通過國內緊急使用授權（EUA），劑量為成人1/3，預計5月12日到貨，拚5月20日前開打。

陳時中特別提醒，輝瑞BNT兒童劑型可提供5至11歲兒童施打，接種對象範圍與莫德納半劑兒童疫苗所訂6至11歲不同，在完成相關程序後，會啟動家長意願調查。（編輯：管中維）1110505