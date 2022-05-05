更多編輯台推薦新聞：
專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路
文化

專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看
產經

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看

中央社產學攜手東海政治系 合開實務課提供實習
生活

中央社產學攜手東海政治系 合開實務課提供實習

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
兒童疫苗
新聞專題
兒童疫苗2/23

輝瑞BNT成人疫苗185萬劑9日抵台 77萬兒童劑型12日到貨

2022/5/5 15:13（5/5 15:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
指揮中心指揮官陳時中5日表示，BNT成人疫苗及輝瑞兒童疫苗將到貨，預計抵台時間為9日、12日。圖為施打後的BNT疫苗空瓶。（中央社檔案照片）
指揮中心指揮官陳時中5日表示，BNT成人疫苗及輝瑞兒童疫苗將到貨，預計抵台時間為9日、12日。圖為施打後的BNT疫苗空瓶。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北5日電）本土COVID-19疫情持續，疫苗接種意願隨之增加，指揮中心指揮官陳時中今天表示，BNT成人疫苗及輝瑞兒童疫苗下週到貨，預計抵台時間為9日、12日，盼儘速開放施打。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，陳時中下午在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，BNT輝瑞成人及兒童疫苗已經安排好航班，將分2批抵台，第1批是成人劑型疫苗，約為185.7萬劑，預計5月8日自歐洲起飛，5月9日抵台。

陳時中說，國內12至17歲青少年接種，大部分都是接種BNT成人劑型疫苗，僅有少數施打莫德納疫苗，新到貨BNT疫苗將提供原本已經打過BNT成人劑型疫苗的青少年，作為追加劑接種，將由教育部啟動意願調查，預計5月下旬進行校園接種。

陳時中說，另一批將到貨的疫苗為輝瑞BNT兒童劑型77.76萬劑，輝瑞BNT兒童劑型已通過國內緊急使用授權（EUA），劑量為成人1/3，預計5月12日到貨，拚5月20日前開打。

陳時中特別提醒，輝瑞BNT兒童劑型可提供5至11歲兒童施打，接種對象範圍與莫德納半劑兒童疫苗所訂6至11歲不同，在完成相關程序後，會啟動家長意願調查。（編輯：管中維）1110505

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
延伸閱讀
兒童疫苗打不打 高醫院長：效益大於風險輝瑞BNT兒童疫苗拚6月前打 家長想等可收回意願書專家分析莫德納與BNT兒童疫苗 每個選擇都有些妥協兒童該打COVID-19疫苗嗎？批准莫德納理由為何？各國經驗一次看輝瑞BNT兒童疫苗完成簽約估5月中到貨 EUA過關可用於5至11歲第12批BNT疫苗運抵桃機 數量待指揮中心公布
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀