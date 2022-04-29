輝瑞BNT兒童疫苗拚6月前打 家長想等可收回意願書

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（中央社記者陳至中、張茗喧台北29日電）食藥署通過輝瑞BNT兒童疫苗緊急使用授權，指揮中心指揮官陳時中今天說，行政程序會加快，「不希望等到6月多才施打」，家長若想等輝瑞BNT，也可先將意願書收回。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒， 衛福部食藥署28日下午召開專家會議，通過輝瑞BNT兒童疫苗的緊急使用授權（EUA），可供5歲至11歲兒童使用。

台北市副市長蔡炳坤之前接受媒體聯訪指出，莫德納疫苗都已經完成家長的意願調查，準備開打，現在又多了輝瑞BNT的選項，恐怕會造成莫德納的棄打潮，認為中央是「將帥無能累死三軍」。

陳時中今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會上回應媒體提問，認為蔡炳坤的說法不是很恰當。陳時中表示，每一種兒童疫苗在接種前，都會提供不同的接種須知和意願書，也會請教育單位好好說明。輝瑞BNT疫苗來了，他第一時間跟民眾報告，如果拖了2個月才說，才真的有問題。

「疫情中，共同敵人是病毒。」陳時中呼籲各界不要互相責怪、折損防疫的戰力，即便輝瑞BNT要來，莫德納也一定要打，當然是越早施打越好。

陳時中表示，近期社會各界對兒童疫苗的接種有很多討論，要打哪一種疫苗，要考慮效果、副作用等，可以說各有利弊，會盡量提供多元選擇。但整體而言，打疫苗是「利大於弊」。

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媒體追問，學校日前已調查接種莫德納的意願，如果家長想讓學童等輝瑞BNT，是否可以反悔？陳時中說：「當然可以，這是自由選擇。」即便調查已完畢，家長覺得還要再思考，就先把意願書收回就好。在接種前最後一刻都可以反悔，但那會影響準備的劑量，建議還是先告知學校，安排比較方便。

對於輝瑞BNT兒童疫苗什麼時候可以接種？陳時中說，等到貨就會加快行政程序，不希望要等到6月多，需要做的檢驗會先來進行，盡量把時間縮短。（編輯：陳政偉）1110429