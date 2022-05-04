首批兒童BNT疫苗2000劑抵台 用於實驗與檢查

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（中央社記者葉臻桃園4日電）首批COVID-19兒童專用BNT疫苗約2000劑今天凌晨運抵桃園國際機場，預計會作為實驗及檢查用途，今天下午也約有110萬劑莫德納（Moderna）疫苗由韓國運抵桃園機場。

中心流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天主持記者會時，針對兒童BNT疫苗到貨進度表示，「BNT這2天會進來一些實驗用、檢查用的疫苗」，確切整批要什麼時候進來，還沒有掌握。

桃園機場人士指出，2000劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的兒童BNT疫苗是由華航班機CI062承運，自德國法蘭克福起飛，今天清晨5時58分運抵桃園機場，在機坪驗放作業結束後送往華儲倉庫，並於清晨6時42分完成相關拆卸工作，送往指定冷儲物流中心進行後續實驗作業。

陳時中4月28日接受媒體聯訪時表示，首批輝瑞BNT兒童疫苗預計5月中旬前會到貨，食藥署召開專家會議通過輝瑞BNT兒童疫苗緊急使用授權（EUA），可供5歲至11歲兒童使用，2劑至少間隔21天，但預計以上次衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家建議的12週為實際接種間隔的原則。（編輯：戴光育）1110504

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，首批輝瑞BNT兒童疫苗約2000劑4日凌晨運抵桃園國際機場，由相關人員進行運放作業。（讀者提供）中央社記者葉臻傳真 111年5月4日