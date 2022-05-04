更多編輯台推薦新聞：
小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高
國際

小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
快篩陽即確診免外出PCR 居家隔離檢疫及自主防疫等3類對象適用
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
兒童疫苗
新聞專題
兒童疫苗2/22

首批兒童BNT疫苗2000劑抵台 用於實驗與檢查

2022/5/4 13:04（5/4 15:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，首批輝瑞BNT兒童疫苗約2000劑4日凌晨運抵桃園國際機場，預計會作為實驗及檢查用途。（讀者提供）中央社記者葉臻傳真 111年5月4日
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，首批輝瑞BNT兒童疫苗約2000劑4日凌晨運抵桃園國際機場，預計會作為實驗及檢查用途。（讀者提供）中央社記者葉臻傳真 111年5月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園4日電）首批COVID-19兒童專用BNT疫苗約2000劑今天凌晨運抵桃園國際機場，預計會作為實驗及檢查用途，今天下午也約有110萬劑莫德納（Moderna）疫苗由韓國運抵桃園機場。

中心流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天主持記者會時，針對兒童BNT疫苗到貨進度表示，「BNT這2天會進來一些實驗用、檢查用的疫苗」，確切整批要什麼時候進來，還沒有掌握。

桃園機場人士指出，2000劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的兒童BNT疫苗是由華航班機CI062承運，自德國法蘭克福起飛，今天清晨5時58分運抵桃園機場，在機坪驗放作業結束後送往華儲倉庫，並於清晨6時42分完成相關拆卸工作，送往指定冷儲物流中心進行後續實驗作業。

陳時中4月28日接受媒體聯訪時表示，首批輝瑞BNT兒童疫苗預計5月中旬前會到貨，食藥署召開專家會議通過輝瑞BNT兒童疫苗緊急使用授權（EUA），可供5歲至11歲兒童使用，2劑至少間隔21天，但預計以上次衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家建議的12週為實際接種間隔的原則。（編輯：戴光育）1110504

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，首批輝瑞BNT兒童疫苗約2000劑4日凌晨運抵桃園國際機場，由相關人員進行運放作業。（讀者提供）中央社記者葉臻傳真 111年5月4日
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，首批輝瑞BNT兒童疫苗約2000劑4日凌晨運抵桃園國際機場，由相關人員進行運放作業。（讀者提供）中央社記者葉臻傳真 111年5月4日
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，首批輝瑞BNT兒童疫苗約2000劑4日凌晨運抵桃園國際機場，完成相關拆卸工作後，送往指定冷儲物流中心進行後續實驗作業。（讀者提供）中央社記者葉臻傳真 111年5月4日
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，首批輝瑞BNT兒童疫苗約2000劑4日凌晨運抵桃園國際機場，完成相關拆卸工作後，送往指定冷儲物流中心進行後續實驗作業。（讀者提供）中央社記者葉臻傳真 111年5月4日
延伸閱讀
莫德納347萬劑5月陸續到貨 接種3劑疫苗擬免居家隔離兒童疫苗打不打 高醫院長：效益大於風險輝瑞BNT兒童疫苗拚6月前打 家長想等可收回意願書學童是否打疫苗 教長：家長不必急迫做決定輝瑞BNT兒童疫苗完成簽約估5月中到貨 EUA過關可用於5至11歲
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀