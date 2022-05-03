更多編輯台推薦新聞：
小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高
國際

小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
快篩陽即確診免外出PCR 居家隔離檢疫及自主防疫等3類對象適用
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展18/140

莫德納347萬劑5月陸續到貨 接種3劑疫苗擬免居家隔離

2022/5/3 17:46（5/3 18:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
疫情指揮中心指揮官陳時中3日表示，對於6月起接種3劑疫苗民眾取消接觸者居家隔離說法，確實有相關規劃。圖為民眾已施打及等待接種疫苗。（中央社檔案照片）
疫情指揮中心指揮官陳時中3日表示，對於6月起接種3劑疫苗民眾取消接觸者居家隔離說法，確實有相關規劃。圖為民眾已施打及等待接種疫苗。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、許秩維台北3日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，預計5月陸續有近347萬劑莫德納疫苗到貨，對於6月起接種3劑疫苗民眾取消接觸者居家隔離說法，確實有相關規劃，待確定會盡快報告。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，疫苗接種意願隨之增加，陳時中下午在疫情記者會中表示，這兩天及7日陸續各有100多萬劑莫德納疫苗到貨，總計接近347萬劑，維持國內疫苗數量穩定提供施打。

6至11歲兒童COVID-19疫苗，昨天起陸續於各縣市校園開始接種，據統計，昨天兒童疫苗施打667人，暫無接獲不良事件通報。現階段施打廠牌為莫德納疫苗半劑，家長關心兒童輝瑞BNT疫苗到貨時程，陳時中說，排程還沒出來，輝瑞BNT疫苗近日會有樣品抵達，供實驗、檢驗所用。

陳時中表示，5月2日COVID-19疫苗接種6萬5144人次，接種數量減少，「真讓人擔心」，呼籲符合接種資格民眾應盡快施打。對於高齡者而言，完整接種是防疫中很重要的事，各縣市第3劑疫苗覆蓋率最高是連江縣。

指揮中心統計，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑84.93%、第2劑80.18%、免疫功能低下或受抑制病人的基礎加強劑接種率0.83%、一般人的追加劑接種率60.10%（若以符合追加劑接種間隔人數統計約84.60%）。

有媒體詢問，是否規劃6月起接種滿3劑者，若為確診者接觸者得免居家隔離，陳時中說，確實有相關規劃，但變數仍多，有確切內容會儘速報告。陳時中表示，盼追加劑覆蓋率可以更高，防疫限制就可以放寬，隨著自然感染和疫苗覆蓋率變高，將放寬生活限制，但口罩會比其他限制慢一些放寬。（編輯：張雅淨）1110503

延伸閱讀
5/3本土2萬3102例、中重症25人 增5死皆未接種疫苗5/9起入境檢疫縮短為7+7 維持一人一戶、第7天須快篩北市釋8.7萬劑高端、莫德納 開放預約至5/4本土疫情催出疫苗施打率？年輕人第3劑衝高 長者第1劑停滯陳時中：防疫限制逐步放寬 擬向完整接種、打完第3劑者優先開放兒童莫德納疫苗開打 陳時中下午說明
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀