莫德納347萬劑5月陸續到貨 接種3劑疫苗擬免居家隔離

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疫情指揮中心指揮官陳時中3日表示，對於6月起接種3劑疫苗民眾取消接觸者居家隔離說法，確實有相關規劃。圖為民眾已施打及等待接種疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北3日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，預計5月陸續有近347萬劑莫德納疫苗到貨，對於6月起接種3劑疫苗民眾取消接觸者居家隔離說法，確實有相關規劃，待確定會盡快報告。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，疫苗接種意願隨之增加，陳時中下午在疫情記者會中表示，這兩天及7日陸續各有100多萬劑莫德納疫苗到貨，總計接近347萬劑，維持國內疫苗數量穩定提供施打。

6至11歲兒童COVID-19疫苗，昨天起陸續於各縣市校園開始接種，據統計，昨天兒童疫苗施打667人，暫無接獲不良事件通報。現階段施打廠牌為莫德納疫苗半劑，家長關心兒童輝瑞BNT疫苗到貨時程，陳時中說，排程還沒出來，輝瑞BNT疫苗近日會有樣品抵達，供實驗、檢驗所用。

陳時中表示，5月2日COVID-19疫苗接種6萬5144人次，接種數量減少，「真讓人擔心」，呼籲符合接種資格民眾應盡快施打。對於高齡者而言，完整接種是防疫中很重要的事，各縣市第3劑疫苗覆蓋率最高是連江縣。

指揮中心統計，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑84.93%、第2劑80.18%、免疫功能低下或受抑制病人的基礎加強劑接種率0.83%、一般人的追加劑接種率60.10%（若以符合追加劑接種間隔人數統計約84.60%）。

有媒體詢問，是否規劃6月起接種滿3劑者，若為確診者接觸者得免居家隔離，陳時中說，確實有相關規劃，但變數仍多，有確切內容會儘速報告。陳時中表示，盼追加劑覆蓋率可以更高，防疫限制就可以放寬，隨著自然感染和疫苗覆蓋率變高，將放寬生活限制，但口罩會比其他限制慢一些放寬。（編輯：張雅淨）1110503