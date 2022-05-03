5/3本土2萬3102例、中重症25人 增5死皆未接種疫苗[影]

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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北3日電）國內今天新增2萬3102例COVID-19本土病例，增加5名染疫病逝者，創今年單日新高，年齡介於70至90歲，皆有慢性病史，都無打過疫苗；今年累計23人死亡，過半未接種疫苗。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例逐日攀到新高，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，今天新增2萬3102例本土個案，確診個案中新增18例中症、7例重症，包含5例死亡個案。另新增37例境外移入病例。

今天新增5人染疫死亡，年齡介於70多歲至90多歲，4男1女，皆有慢性病史，包含糖尿病、心血管疾病、慢性腎病、神經系統疾病，包括2人長期臥床。其中1名70多男性在家中突然意識改變緊急送醫，到院後採檢確診，急救無效；另有2人住院期間曾用默沙東抗病毒口服藥。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，今天新增的5名死亡個案，所有人至今皆沒有接種過任何1劑COVID-19疫苗。據指揮中心統計，今年1月1日至今天，共累積23例死亡個案，其中12例都屬於沒接種過任何1劑疫苗，換句話說，過半死亡病例未接種疫苗。

還有2名搶救中的重症個案，為年齡介於40多歲至70多歲女性，皆有慢性病，都有施打疫苗，其中40多歲女性病例本身有糖尿病、慢性肺病，長期使用非侵襲式呼吸器，染疫後出現COVID-19合併呼吸窘迫，住院期間使用非侵襲式呼吸器及瑞德西韋治療。

今天新增的18名中症個案，年齡介於20多歲至90多歲，其中8人有慢性病史、6人無慢性病史、其餘4人調查中；針對中症個案疫苗接種情形，未接種過任何1劑疫苗的有5人、打過1劑的有3人、施打2劑的有2人、完整接種3劑疫苗的有8人。

指揮中心統計，今年1月1日至5月2日本土病例共12萬4708例，其中12萬2208人為輕症或無症狀，占比為99.76％；中症個案共258人，占比0.21％；重症累計42例，19人治療中、23人為死亡個案，重症占比0.03％。中重症累計解隔離人數為73人。

全台已有5縣市單日新增個案數皆超過千例，分布為新北市8278例最多、台北市4806例次之、桃園市3604例第3、基隆市1220例第4、台中市1196例第5五，其餘縣市均不到千例。（編輯：陳清芳）1110503

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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