5/9起入境檢疫縮短為7+7 維持一人一戶、第7天須快篩

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（中央社網站3日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，5月9日零時起，入境檢疫天數縮短為7+7，7天居家檢疫、7天自主健康管理，入境須PCR檢測，第7天檢疫期滿要做一次快篩。

指揮中心指揮官陳時中表示，考量Omicron變異株潛伏期較短，且為兼顧維持國內防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險，自5月9日零時起（航班表定抵台時間）入境居家檢疫天數縮短為7天，第8天起接續自主健康管理7天。指揮中心詳細規定如下：

檢疫天數及場所

● 居家檢疫天數為7天，入境日為第0天，並自第8天起接續自主健康管理7天。

● 以自宅或親友住所一人一戶為原則，如家戶無法符合一人一戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成7天檢疫。

● 同日入境的家屬或同住者檢疫期間可於自宅或親友住所同住，或於防疫旅宿依民眾意願並配合房型同住一室，但單人房型小，建議以不超過2人同住為原則。

檢測措施

● PCR檢測：於入境時（第0天）依現行措施進行PCR檢測。

● 家用快篩試劑檢測：

1. 檢疫期滿當日（第7天）執行一次快篩，另提供一支備用快篩試劑，於檢疫期間出現症狀時使用。

2. 考量家用快篩試劑適用對象年齡限制，未滿2歲居家檢疫者，檢疫期滿當日採檢措施以PCR檢測；另如有無法自行操作快篩的民眾，將由地方政府安排人員協助進行快篩檢測。

3. 家用快篩試劑由各國際港埠人員於入境時發放。

指揮中心強調，入境檢疫措施為防範COVID-19疫情的重要關鍵，請民眾務必遵守檢疫期間相關事項，共同維護國內社區安全。（編輯：趙敏雅）1110503