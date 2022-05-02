抗病毒藥物4日配送社區藥局 供確診者居家照護使用

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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北2日電）指揮中心今天公布，4日將配送COVID-19抗病毒藥物至社區藥局，提供居家照護中的確診者服用，可由醫師遠距開藥，藥師送藥到宅或家人代領，運作模式可望本週上路。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗病毒口服藥物可降低高風險族群染疫後重症死亡風險，隨著單日新增病例破萬，中重症人數與日俱增，據中央流行疫情指揮中心統計，輝瑞口服藥到貨37萬人份，目前最常用到，但只用了669多人份，默沙東進貨5000份，約用200多人份。

目前確診病患無法在急診、社區診所與藥局取得抗病毒口服藥處方，近日國內有專家認為，抗病毒口服藥物不應僅開立給住院患者，建議及早投藥，以免確診者病情惡化時來不及投藥。

對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午疫情記者會中表示，預計明天配送一批口服藥至各縣市應變醫院，4日進一步配至各縣市社區藥庫和核心藥局，提供確診者居家照護使用。

羅一鈞說，除醫院病房、急診、門診醫師都開放可開立藥物以外，居家照護患者的抗病毒口服藥可由居家照護團隊和診所遠距開藥，由藥師送藥到宅，或交由家人代領，居家照護抗病毒口服藥物模式預計會在本週推出。

他也提到，現階段居家照護提供3大醫療照護管道，最大宗是地方政府媒合醫療院所成立居家照護團隊，再者是衛福部提供24小時線上諮詢平台，有100多名醫護人員駐點，提供服務，第3個管道是健保署提供的遠距醫療，有一萬多家醫療院所提供服務，提醒居家照護者可多加利用。

今天新增的重症個案中，出現一名無慢性病的20多歲女性，已完整接種3劑疫苗，染疫後卻進加護病房使用呼吸器，並用抗病毒藥瑞德西韋治療。羅一鈞說，這名女性確診前嚴重上吐下瀉及腹痛，就醫時還有脫水狀況，疑似因細菌感染，才會有這麼嚴重病症。

有媒體詢問，染疫重症是否有年輕化趨勢，羅一鈞表示，今年國內20多歲確診者總數約為2萬多例，其中中重症大概12例，比例約為萬分之5、6，年輕人重症比率仍然非常低，20至40歲族群染疫後大多數是輕症，但有症狀就要特別注意，以免延遲就醫，加重病情。（編輯：陳清芳）1110502