居家照護啟動 藥師公會列6大居家常備藥

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北19日電）疫情升溫，全台將啟動輕症居家照護。藥師公會全聯會今天宣布啟動送藥到府服務，同時統整6大居家常備醫藥材，包括解熱止痛藥、腸胃藥等。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今天宣布全台各縣市將於一週內啟動居家照護，居家隔離及居家照護期間若有藥品需求，也將由健保藥局藥師協助送藥。

中華民國藥師公會全國聯合會今天發布新聞稿指出，為了完善藥物治療最後一哩路，全台將有超過1800家藥局投入送藥到府服務，除了可至藥師公會全聯會「送藥到府專區」查詢藥局地圖，也可以撥打服務專線（02-2595-3856）由藥師公會協助媒合。

藥師公會全聯會並指出，民眾除了能委託藥師調劑處方箋並送藥到府，也可順便向藥局購買其他藥物如成藥、指示用藥。

藥師公會全聯會也統整疫情期間6大居家建議常備醫藥材，包括解熱止痛藥（乙醯胺酚）、止鼻水藥（抗組織胺）、止咳化痰藥、腸胃藥及電解質補充劑、體溫計與血氧計、維生素B和C等，如有藥品相關疑問也可就近尋找藥師諮詢。（編輯：吳協昌）1110419