單日確診數破1500人 陳時中：全國一週內啟動居家照護

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國內單日確診數突破1500人，疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，各縣市需在一週內全數啟動居家照護。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北19日電）國內今天新增1626例COVID-19本土病例，單日確診數突破1500人，達到全國啟動居家照護標準，疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，各縣市需在一週內全數啟動。

台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）連續5天單日新增本土個案數破千，陳時中日前曾說明，地方防疫旅館持續增加且轉型為加強型防疫旅館，國內收治COVID-19輕症或無症狀者的量能極限應為1.5萬多間，若以確診隔離需10天計算，每天如果超過1500人確診，將需要啟動在家隔離的作為。

陳時中今天下午疫情記者會中宣布，國內今天新增1626例，已達到每日逾1500人確診啟動輕症在家隔離標準。近期已有約10個縣市陸續啟動，現在要求其餘還沒啟動的縣市，必須在一週內完成啟動，全國進入全面輕症居家照護管理階段。

（指揮中心提供）

國內社區疫情持續擴大，每天新增居家隔離對象持續大幅增加，陳時中說，為維持居家隔離/檢疫對象管理品質，兼顧風險管控，經諮詢專家後，調整居家隔離/檢疫對象採檢措施。自4月20日零時起，研判為確定病例密切接觸者居家隔離及表定航班抵台時間入境居家檢疫對象，採檢措施調整如下。

針對居家隔離對象，經疫調匡列為接觸者時，安排1次快篩或PCR，如為快篩陽性則以PCR確認；另原於隔離期間第5-7天、隔離期滿當日（第10天）、自主健康管理期間第2、4天實施4次快篩，調整為隔離期滿當日執行1次快篩，另提供其備用快篩試劑1支，於出現症狀時使用。

至於居家檢疫對象，原於檢疫期間第3、5天、檢疫期滿當日（第10天）、自主健康管理期間第2、4天實施5次快篩，調整為檢疫期滿當日執行1次快篩，另提供其備用快篩試劑1支，於出現症狀時使用。

指揮中心指出，考量家用快篩試劑適用對象年齡限制，未滿2歲居家隔離/檢疫者，其採檢措施以PCR檢測；另如有無法自行操作快篩民眾，將由地方政府安排人員協助進行快篩檢測。（編輯：屈享平）1110419

（指揮中心提供）

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