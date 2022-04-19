更多編輯台推薦新聞：
台灣核准莫德納用於6至11歲 各國兒童疫苗政策總整理
國際

台灣核准莫德納用於6至11歲 各國兒童疫苗政策總整理

小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」3大關鍵解析
產經

小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」3大關鍵解析

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

COVID-19疫情整理包 最新發展、防疫須知一次看

COVID-19疫情整理包 最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
單日確診數破1500人 陳時中：全國一週內啟動居家照護
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展3/16

4/19本土病例增1626例新北最多 添2人死亡

2022/4/19 13:40（4/19 14:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國內19日新增1626例COVID-19本土個案。圖為民眾18日到台北市北投區的醫院，排隊進行PCR採檢。（中央社檔案照片）
國內19日新增1626例COVID-19本土個案。圖為民眾18日到台北市北投區的醫院，排隊進行PCR採檢。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北19日電）國內今天新增1626例COVID-19本土病例，連續5天病例破千，單日新增2例死亡病例，2歲童及9旬翁不治，上一次有病逝者為4月9日，僅隔10天就再有死亡個案。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會中公布，國內新增1727例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為1626例本土個案及101例境外移入，89例為航班落地採檢陽性；另確診個案中新增2例死亡。

陳時中說，近期病例也是持續增加，今天新增1626例本土病例，825例男性、801例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於4月1日至4月19日，其中包含800例為無症狀感染。

今天新增2名染疫死亡病例，分別為2歲男童及90多歲男性。國內首次出現染疫死亡幼童個案，新北2歲男童（案31552），無慢性病史、未接種疫苗，於4月13日發病，4月15日確診，收治加護病房，使用呼吸器、類固醇、免疫調節劑、瑞德西韋搶救，仍因COVID-19感染病敗血症腦幹腦炎死亡。

另1名死亡個案為90多歲男性（案30297），本身有癌症、心衰竭及慢性腎病史，已完整接種3劑COVID-19疫苗，4月13日發病、4月14日確診，X光顯示有肺炎狀況，有使用瑞德西韋救治，最後仍因新冠肺炎急性腎衰竭不治。

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）

指揮中心統計，今年1月1日至4月18日本土病例共11541例，其中11494人為輕症或無症狀者、占比為99.6%，中症個案共43人，1例改列重症，中症占比0.37%，年齡介於10多歲至90多歲；重症累計4例，皆為死亡個案，年齡介於2歲至90多歲，重症比0.03%。

今天新增本土個案分布於21個縣市，只剩金門縣沒有新增個案，新北市583例最多，台北市287例次之，桃園市197例第三，基隆市148例第四，花蓮縣74例第五。

另外高雄市64例，宜蘭縣61例，台中市50例，台南市45例，新竹市27例，新竹縣20例，屏東縣17例，苗栗縣及彰化縣各12例，雲林縣及台東縣各8例，南投縣4例，嘉義縣及連江縣各3例，嘉義市2例，澎湖縣1例。（編輯：吳協昌）1110419

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
延伸閱讀
侯友宜：新北確診大增基層忙翻 籲中央改善系統及流程張惠妹演唱會引導人員確診 北市發4.8萬提醒簡訊18歲男確診打球罰150萬女友也疑外出 北市：最高罰百萬4/14本土增874例新北最多 60多歲中症男沒打過疫苗[影]3/31本土增87例有12例感染源待查、境外152例 雙創今年單日新高[影]本土疫情多點爆發 莊人祥下午說明最新疫調
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀