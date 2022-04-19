4/19本土病例增1626例新北最多 添2人死亡

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國內19日新增1626例COVID-19本土個案。圖為民眾18日到台北市北投區的醫院，排隊進行PCR採檢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北19日電）國內今天新增1626例COVID-19本土病例，連續5天病例破千，單日新增2例死亡病例，2歲童及9旬翁不治，上一次有病逝者為4月9日，僅隔10天就再有死亡個案。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會中公布，國內新增1727例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為1626例本土個案及101例境外移入，89例為航班落地採檢陽性；另確診個案中新增2例死亡。

陳時中說，近期病例也是持續增加，今天新增1626例本土病例，825例男性、801例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於4月1日至4月19日，其中包含800例為無症狀感染。

今天新增2名染疫死亡病例，分別為2歲男童及90多歲男性。國內首次出現染疫死亡幼童個案，新北2歲男童（案31552），無慢性病史、未接種疫苗，於4月13日發病，4月15日確診，收治加護病房，使用呼吸器、類固醇、免疫調節劑、瑞德西韋搶救，仍因COVID-19感染病敗血症腦幹腦炎死亡。

另1名死亡個案為90多歲男性（案30297），本身有癌症、心衰竭及慢性腎病史，已完整接種3劑COVID-19疫苗，4月13日發病、4月14日確診，X光顯示有肺炎狀況，有使用瑞德西韋救治，最後仍因新冠肺炎急性腎衰竭不治。

（指揮中心提供）

指揮中心統計，今年1月1日至4月18日本土病例共11541例，其中11494人為輕症或無症狀者、占比為99.6%，中症個案共43人，1例改列重症，中症占比0.37%，年齡介於10多歲至90多歲；重症累計4例，皆為死亡個案，年齡介於2歲至90多歲，重症比0.03%。

今天新增本土個案分布於21個縣市，只剩金門縣沒有新增個案，新北市583例最多，台北市287例次之，桃園市197例第三，基隆市148例第四，花蓮縣74例第五。

另外高雄市64例，宜蘭縣61例，台中市50例，台南市45例，新竹市27例，新竹縣20例，屏東縣17例，苗栗縣及彰化縣各12例，雲林縣及台東縣各8例，南投縣4例，嘉義縣及連江縣各3例，嘉義市2例，澎湖縣1例。（編輯：吳協昌）1110419

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）