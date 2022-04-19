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張惠妹演唱會引導人員確診 北市發4.8萬提醒簡訊

2022/4/19 10:47（4/19 11:16 更新）
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台北市衛生局表示，案35371為張惠妹演唱會工作人員，負責引導動線。（台北市衛生局提供）
台北市衛生局表示，案35371為張惠妹演唱會工作人員，負責引導動線。（台北市衛生局提供）
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（中央社記者陳昱婷台北19日電）歌手張惠妹（阿妹）小巨蛋ASMR演唱會落幕，不過一名引導人員卻在連續工作5天後確診，台北市衛生局表示，已匡列密切接觸者1人，預計發送4萬7921封簡訊提醒民眾。

台北市衛生局昨天公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案35371的足跡，在10、12、13、15、16日的下午2時到晚間10時都待在小巨蛋。衛生局昨天晚間證實，這名個案為張惠妹演唱會臨時工作人員，負責動線引導。

衛生局今天上午表示，這名個案在工作期間較無與觀眾及其他工作人員交談，目前已匡列密切接觸者1人，並預計發送4萬7921封簡訊，提醒民眾如有相關症狀，請儘速快篩或就醫。

台北捷運公司強調，小巨蛋第一線服務人員值勤時全程佩戴口罩，每天都會量體溫及實施健康監測，會場採最高規格防疫，每場演唱會結束後都會對觀眾席及公共區域全面大規模消毒，並在活動期間針對扶手、電梯按鈕等民眾常接觸的地方每2小時消毒1次，另指派專人於廁所每1小時消毒1次。（編輯：李錫璋）1110419

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