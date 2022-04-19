18歲男確診打球罰150萬女友也疑外出 北市：最高罰百萬

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（中央社記者陳昱婷台北19日電）新北市三峽區一名18歲男子確診後外出打球、購物，遭罰150萬元，他住在台北市的女友疑似也違規外出倒垃圾。北市衛生局表示，已掌握訊息，正在調查中，最高可罰100萬元。

台北市衛生局今天說明，這名女子居住在北市，已掌握疑似違規外出行為的相關訊息，目前正在調查中，可依「傳染病防治法」及「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，處新台幣20萬元至100萬元罰鍰。

台北市副市長蔡炳坤接受媒體聯訪指出，如果說這名女子是居家隔離還擅自外出，罰則就是20萬元到100萬元，這部分衛生局還在調查中，釐清後就會依法開罰。

蔡炳坤強調，違規還PO到網路上確實是不好的事情，現在社群媒體傳播非常快，提醒所有人，真的不要以身試法。

此外，蔡炳坤表示，台北市疫苗預約系統今天重新上線，準備莫德納、高端共6萬3656劑的預約量能，截至上午10時已有將近2萬人完成預約，此次預約到明天下午5時，如果今天從預約量看起來民眾還有需求，就會再加量。

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新北市一名住在三峽區的18歲男子在確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，接受居家照護，卻不帶手機外出打籃球、買女友生日禮物，還在IG（Instagram）發文，新北衛生局為此開罰新台幣150萬元，並將他移送集中檢疫所。

不料，這名男子的女友卻在事後在IG發布限時動態，指稱「還好我沒出門，頂多倒垃圾」。新北衛生局得知後，通知北市衛生局調查。（編輯：張銘坤）1110419