侯友宜：新北確診大增基層忙翻 籲中央改善系統及流程

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（中央社記者王鴻國新北19日電）COVID-19確診病例大增，但地方資訊上傳中央時常發生系統當機，新北市長侯友宜表示、若中央系統不改變、流程不簡化及物資不隨時補充，基層同仁累翻、忙翻，也無法解決問題。

侯友宜今天出席模範勞工與優良公車及計程車駕駛表揚活動，他接受媒體聯訪說明居家照護所面對的許多困難，目前居家照護已有1468人，運作上是從PCR確認後再上傳中央，等回覆後再配送關懷箱，導致過程中有時間的落差。

他表示，居家照護及居家檢疫人數已達1萬8000多人，執行上一直有沒有辦法解決的困難，包括把所有相關資訊上網傳到中央系統，經常發生當機、卡卡的、延誤等情形，流程除發居隔通知書及中央判定等一來一往的時間，往往讓居隔的民眾大概有3天到4天完全沒有辦法收到相關訊息，造成更多民怨反彈。

他表示，光是文書作業、系統當機跟阻塞，以及快篩試劑補充常常緩不濟急，造成新北在居家隔離上最大的困擾，雖然不斷調整及增加人力，但系統不改變、流程不簡化，以及物資不隨時補充上來，所有基層同仁累翻了、忙翻了，也沒有辦法解決問題。

他表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數一定會往上，居家隔離人數也會繼續增加，籲請中央要聽進去基層執行的困境，盡力改善，唯有基層執行順利才有辦法把所有事情做到位。（編輯：李錫璋）1110419