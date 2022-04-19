更多編輯台推薦新聞：
台灣核准莫德納用於6至11歲 各國兒童疫苗政策總整理
國際

台灣核准莫德納用於6至11歲 各國兒童疫苗政策總整理

小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」3大關鍵解析
產經

小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」3大關鍵解析

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

COVID-19疫情整理包 最新發展、防疫須知一次看

COVID-19疫情整理包 最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
COVID-19疫情整理包
各縣市疫情
新聞專題
各縣市疫情

侯友宜：新北確診大增基層忙翻 籲中央改善系統及流程

2022/4/19 12:51（4/19 13:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市長侯友宜（圖）19日受訪時，眼眶泛紅並哽咽表示，經醫護全力搶救，確診COVID-19的重症2歲男童仍病逝。中央社記者王鴻國攝 111年4月19日
新北市長侯友宜（圖）19日受訪時，眼眶泛紅並哽咽表示，經醫護全力搶救，確診COVID-19的重症2歲男童仍病逝。中央社記者王鴻國攝 111年4月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北19日電）COVID-19確診病例大增，但地方資訊上傳中央時常發生系統當機，新北市長侯友宜表示、若中央系統不改變、流程不簡化及物資不隨時補充，基層同仁累翻、忙翻，也無法解決問題。

侯友宜今天出席模範勞工與優良公車及計程車駕駛表揚活動，他接受媒體聯訪說明居家照護所面對的許多困難，目前居家照護已有1468人，運作上是從PCR確認後再上傳中央，等回覆後再配送關懷箱，導致過程中有時間的落差。

他表示，居家照護及居家檢疫人數已達1萬8000多人，執行上一直有沒有辦法解決的困難，包括把所有相關資訊上網傳到中央系統，經常發生當機、卡卡的、延誤等情形，流程除發居隔通知書及中央判定等一來一往的時間，往往讓居隔的民眾大概有3天到4天完全沒有辦法收到相關訊息，造成更多民怨反彈。

他表示，光是文書作業、系統當機跟阻塞，以及快篩試劑補充常常緩不濟急，造成新北在居家隔離上最大的困擾，雖然不斷調整及增加人力，但系統不改變、流程不簡化，以及物資不隨時補充上來，所有基層同仁累翻了、忙翻了，也沒有辦法解決問題。

他表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數一定會往上，居家隔離人數也會繼續增加，籲請中央要聽進去基層執行的困境，盡力改善，唯有基層執行順利才有辦法把所有事情做到位。（編輯：李錫璋）1110419

延伸閱讀
新北2歲童確診重症病逝 侯友宜哽咽：深感自責新北18歲男確診趴趴走罰150萬 染疫女友疑外出倒垃圾遭調查新北告急缺人及快篩試劑 市府召募退休醫護抗疫輕症居家照護 發病日10天後可解除隔離侯友宜：公布足跡已無意義 應簡化疫調縮小匡列新北試收案32人居家照護 保持醫療量能全面備戰新北新增162確診 足跡涵蓋大賣場和溫泉山莊
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀