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新北2歲童染疫重症病逝 雙和醫院：併發敗血症致腦幹腦炎
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新北2歲童確診重症病逝 侯友宜哽咽：深感自責

2022/4/19 11:07（4/19 11:35 更新）
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新北市長侯友宜眼眶泛紅並哽咽表示，經醫護全力搶救下，確診重症的2歲男童仍病逝。中央社記者王鴻國攝 111年4月19日
新北市長侯友宜眼眶泛紅並哽咽表示，經醫護全力搶救下，確診重症的2歲男童仍病逝。中央社記者王鴻國攝 111年4月19日
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（中央社記者沈佩瑤、王鴻國新北19日電）新北市一名2歲幼童確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重症住院搶救後不治，新北市長侯友宜今天哽咽證實並籲中央防疫規範限制應能快速調整。

新北市一名2歲幼童確診後引發社會關注，經雙和和台大醫院醫師會診，因病程進展非常快速、罕見與嚴重，是過去治療兒童上沒有發生過的案例，連日搶救並動用抗病毒藥物仍出現憾事，2歲童宣告不治。

侯友宜今天接受媒體聯訪表示，他開會時得知小朋友半夜走了，非常難過不捨和哀傷，雖然醫院和市府夥伴盡了全力，極力搶救未能救回一命，深感自責。

他哽咽表示，他曾和小弟弟的家長視訊，希望能全力搶救，因此，他對小弟弟的爸媽哀痛，完全可以體會和了解。

他表示，為此，中央防治規範許多限制下應快速調整，中央明天也要召開兒科專家會議重新研擬兒科就醫指引，中央和地方隨時做好應變措施及解決方式，小弟弟家人目前仍在醫院救治，市府會持續關懷。（編輯：李錫璋）1110419

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