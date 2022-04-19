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新北2歲童確診重症搶救不治 雙和醫院：併發敗血症致腦幹腦炎

2022/4/19 10:37（4/19 11:47 更新）
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新北2歲幼童確診COVID-19，連日搶救後宣告不治。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
新北2歲幼童確診COVID-19，連日搶救後宣告不治。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者王鴻國、沈佩瑤新北19日電）雙和醫院今天表示，2歲男童感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），病程快速且症狀罕見，經全力救治仍於今天凌晨併發敗血症，導致腦幹腦炎，在父母陪伴下過世。

雙和醫院表示，2歲男童於14日緊急送至急診，到院時意識不清、高燒且生命徵象不穩定，院方當下執行緊急插管，隨即送至負壓加護病房進行搶救。

院方表示，當時多項檢驗報告指標呈現異常，包括肝臟功能嚴重異常、全血球數量低下，腦幹呈現瀰漫性水腫，病程快速且症狀罕見。

院方表示，在院治療期間，除支持性療法外，陸續給予抗發炎單株抗體藥物、抗病毒藥物進行治療。為能集思廣益，爭取更多救治機會，於4月16日邀請台大兒科重症團隊多名專家共同會診，期待儘速達到病情控制且加速治療效率。

院方表示，經全力搶救，男童仍因急性COVID-19病毒感染併發敗血症，導致腦幹腦炎，於今天凌晨3時46分，在父母陪伴下辭世。

衛生局長陳潤秋表示，男童在醫療團隊全力救治下仍不幸離世，對此感到沉痛和遺憾，會全力照護仍在醫院治療的男童家屬，全力協助關懷。

衛生局表示，男童父親確診後原在新竹隔離治療，但經報請中央同意後轉雙和醫院專責病房治療，方便父母能探視男童並與院方溝通，而男童凌晨病逝時，父母都在一旁陪伴。（編輯：李錫璋）1110419

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