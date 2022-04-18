新北18歲男確診趴趴走罰150萬 染疫女友疑外出倒垃圾遭調查

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台北市一名染疫女子在IG限時動態指稱「還好我沒出門，頂多倒垃圾」，衛生局調查是否違反防疫規定。（示意圖／圖取自Pakutaso圖庫）

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（中央社記者王鴻國新北18日電）新北市三峽區18歲男子確診須居家照護時，手機放在家中外出打球購物，遭重罰新台幣150萬元；他的染疫女友因IG留言內容而涉違規外出倒垃圾，台北市衛生局調查中。

新北市衛生局證實，家住三峽區的違規男子是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診居家照護個案，4月14日核酸檢測（PCR）陽性，全家及女友等接觸者採檢皆陽性，因此，這名男子全家接受居家照護。

由於這名男子居家照護期間涉違規外出與人打籃球，還為女友購買生日禮物，男子將相關過程拍照上傳網路，引起衛生局注意並會同警方前往查證後，確認違規外出，已依法強制將這名男子移送集中檢疫所。

衛生局表示，這名男子明知已經確診，惡意不帶手機規避電子圍籬，外出打籃球還在IG（Instagram）發文，公然挑戰公權力，將裁罰150萬元罰鍰。

不料，遭罰男子的女友也在IG限時動態指稱「還好我沒出門，頂多倒垃圾」。衛生局今晚證實，已得知女子IG留言涉違反防疫規定，經查這名女子住在台北市，目前已通知北市衛生局調查中。（編輯：戴光育）1110418